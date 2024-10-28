Анна Тринчер впервые прокомментировала слухи об интиме с актером из фильмов для взрослых

Анна Тринчер не подтверждает, однако и не опровергает слухи об интимных отношениях с блогером и актером в фильмах для взрослых. Однако, слова мужчины все же называет ложью.

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23-летняя певица Анна Тринчер впервые прокомментировала слухи об интиме с актером фильмов для взрослых, который был героем в ее клипе на песню "Бар за баром" Леоном (настоящее имя Сергей Луканюк). Подробностями личной жизни артистка поделилась в программе "Ближе к звездам" на ТЕТ.

09:39 — Интервью с Анной Тринчер

Так, несколько недель назад мужчина дал откровенное интервью, в котором заявил, что в свое время имел интимные отношения с Аней, в тот момент, когда еще официально был женат на своей законной жене. Как заявил Лион, у него была договоренность с Аней, что об их отношениях никто не узнает и это останется исключительно между ними. Однако, как оказалось, Тринчер сама же нарушила договоренность и рассказала обо всем его тогда еще жене Кристине Бычковой. Это, по словам Леона, он воспринял как измену.

Сама же Тринчер никак не отреагировала на заявления актера. Однако уже в интервью заявила, что не хочет обсуждать ложь.

"Я хочу, наверное, позавидовать этим людям, которые находят постоянно время говорить обо мне на каждом интервью. Наверняка в их жизни более ничего интересного не происходит", — сказала Тринчер.

Напомним, ранее мы писали, что известная блогер Кристина Бычкова рассказала об интиме с 63-летним мужчиной за $4 тысячи.