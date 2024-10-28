Анна Трінчер вперше прокоментувала чутки про інтим з актором із фільмів для дорослих

Анна Трінчер не підтверджує, однак і не спростовує чутки про інтимні відносини з блогером та актором у фільмах для дорослих. Однак слова чоловіка все ж називає брехнею.

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23-річна співачка Анна Трінчер вперше прокоментувала чутки про інтим з актором фільмів для дорослих, який був героєм в її кліпі на пісню "Бар за баром" Леоном (справжнє ім’я Сергій Луканюк). Подробицями особистого життя артистка поділилася в програмі "Ближче до зірок" на ТЕТ.

09:39 – Інтерв'ю з Анною Трінчер

Так, кілька тижнів тому чоловік дав відверте інтерв’ю, в якому заявив, що свого часу мав інтимні стосунки з Анею, у той момент, коли ще офіційно був одруженим на своїй законній дружині. Як заявив Ліон, у нього була домовленість з Анею, що про їхні стосунки ніхто не дізнається і це залишиться виключно між ними. Однак, як виявилося, Трінчер сама ж порушила домовленість і розповіла про все його тоді ще дружині Христині Бичковій. Це, за словами Леона, він сприйняв як зраду.

Сама ж Трінчер ніяк не відреагувала на заяви актора. Однак вже в інтерв’ю заявила, що не хоче обговорювати брехню.

"Я хочу, напевно, позаздрити цим людям, які знаходять постійно час говорити про мене на кожному інтерв’ю. Напевно, в їх житті більш нічого цікавого не відбувається", — сказала Трінчер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома блогерка Христина Бичкова розповіла про інтим із 63-річним чоловіком за $4 тисячі.