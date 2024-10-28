Анна Трінчер відповіла в яких стосунках зараз перебуває з Олександром Волошиним

Анна Трінчер зізналася, що не підтримує стосунки з Олександром Волошиним. Натомість блогер заявив, що помирився зі співачкою.

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Співачка Анна Трінчер прокоментувала в яких нині стосунках перебуває з колишнім чоловіком, блогером Олександром Волошиним, який наприкінці літа виїхав з України. Подробицями своїх стосунків після розлучення вона поділилася в програмі "Ближче до зірок" на ТЕТ.

Співачка зізналася, що сьогодні її з Олександром Волошиним нічого не поєднує та і спілкуватися з ним у неї бажання немає. Натомість Олександр вчергове заінтригував своїх шанувальників зробивши закид про примирення з колишньою. Так, виїхавши на Балі блогер написав, що довго хотів розповісти, але все відкладав. За його словами, він помирився з Анею. Однак, про яке саме примирення йде мова він не уточнив. Розповів тільки те, що вона йому надіслала медитацію, яка дуже йому допомогла.

Сама ж Трінчер нічого про цю ситуацію не говорить.

"Стосовно мого колишнього чоловіка, я думаю, що в якийсь момент він просто втратив себе і став не на той шлях, але я завжди вірила в нього, як в людину. І я вірю, що в нього знайдеться сили, а може вже так і сталося, повернути себе собі. Це перший чоловік, якому я сказала "так", я хочу прожити з тобою це життя. Десь він мене зламав, але саме це стало каталізатором такої сильної версії мене", — сказала Трінчер.

Вона також розповіла, що після розлучення намагалася одразу ж знайти нові стосунки, але це не дало ніяких результатів. Співачка зізналася, що у цей складний життєвий період найбільшу підтримку вона отримала від своєї свекрухи, мами Олександра, яка постійно була з нею на зв’язку.

!За якоюсь своєю звичкою, я шукала, де ж цей чоловік у моєму житті. Бо я жила у співзалежних стосунках, і як дитина, яка немає тата для мене це велика трагедія. Я не розуміла, як жити самій. І тому, не дивлячись, що це мене дуже сильно ранило, розлучення, я підсвідомо шукала чоловіка. Ходила на побачення. Все це було… коли ти приходила з побачення і запах не той, погляд не той, жарти не ті і все не те", — зізналася Трінчер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер вперше прокоментувала чутки про інтим з актором із фільмів для дорослих.

Крім цього, Фокус писав, що Анна Трінчер відповіла, чим закінчився її скандал з Олею Поляковою.