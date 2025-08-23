"Попереду ще багато праці": Трінчер купила автівку своєї мрії, яка може коштувати $100 тисяч

24-річна українська співачка та акторка Анна Трінчер придбала елітний автомобіль марки BMW X5. Юна знаменитість зробила собі такий подарунок на день народження, який святкувала 3 серпня.

Про недешеву покупку зірка соцмереж повідомила в Instagram. Вона виклала відео з новеньким авто та поділилася думками з цього приводу.

Анна Трінчер купила елітне авто BMW

"Я памʼятаю, як мріяла про першу машину. Чекала, уявляла цей момент. І це справжнє диво – коли здійснюються твої мрії. Зараз, після довгого шляху трансформацій, переосмислень і відродження, я можу впевнено сказати: подарунки від інших ніколи не зрівняються з тим, що ти даруєш собі сам. Я купила машину. Саме ту, яку хотіла. Ця машина — моя нагорода за те, що колись я обрала свій шлях і не зійшла з нього, як би не було важко", — зазначила Трінчер.

Перед цим вона "попрощалася" зі своєю першою автівкою помаранчевого відтінку: "Я дякую їй за те, що на 100% відповідала моєму внутрішньому світу, але цей етап завершено і я хочу йти далі".

Анна Трінчер показала свою першу машину Фото: annatrincher_official\Instagram

"Попереду ще багато праці, але я вже стрімко вриваюсь у новий етап свого життя) і беру вас з собою", — додала артистка.

Зокрема, Анна Трінчер зізналася, що їй важко навчитися радіти своїм фінансовим досягненням.

Анна Трінчер купила нову машину Фото: annatrincher_official\Instagram

Вартість такої автівки коливається в районі $100 тисяч.

