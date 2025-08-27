"Я дуже злякалась": на Анну Трінчер напали прямо на сцені (відео)

На концерті української співачки Анни Трінчер в Тернополі невідомі чоловіки спробували напасти на артистку просто на сцені, але охорона вчасно втрутилася.

Так, у ролику, яким поділилася сама Трінчер у соцмережах, видно, як на сцену, де виступала співачка, вибігло декілька чоловіків.

На Анну Трінчер напали на концерті

Охорона на заході моментально відреагувала, тому ті не встигли завдати шкоди зірці.

"Це треш. На мене хотіли напасти на концерті. Ви чого? Не можна так! Ви налякали мене. Я дуже злякалась, якщо чесно... що в голові у цих людей? Дуже дякую охороні за секундну реакцію", — зазначила співачка.

Підписники Трінчер підтримали її в коментарях:

"Що у людей в їх голові відбувається? Слава Богу охорона хороша".

"Ань гарно втрималась, і адекватно зреагувала не розгубилась".

"Анют ти неймовірна. Це просто жах, твоя охорона молодець".

Втім, були й користувачі мережі, які звинуватили саму артистку та її образи, які нібито провокують чоловіків.

"Це взагалі сюр, що по сьогоднішній сучасний час є величезна кількість саме жінок, які виправдовують якісь жахливі вчинки чоловіків от таким чином", — відповіла Трінчер.

