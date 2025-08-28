Російську путіністку Гагаріну "виганяють" з Казахстану, скасувавши концерти: що сталося (фото)

Громадяни Казахстану ініціювали петицію до тамтешнього Міністерства культури та інформації з вимогою заборонити виступи російської співачки Поліни Гагаріної в містах Астана та Алмати, посилаючись на її політичну позицію.

Related video

Петицію розміщено на платформі E-petition, де автори висловлюють серйозну стурбованість щодо запланованих виступів артистки, яка підтримує політичний курс Володимира Путіна. Продаж квитків на концерт, запланований на 27 листопада, уже призупинили.

"Ми, громадяни Республіки Казахстан, висловлюємо свою стурбованість проведенням концертів російської співачки Поліни Гагаріної, запланованих у містах Алмати та Астана", — заявляють ініціатори звернення.

Гагаріну "виганяють" з Казахстану

Автори петиції наводять кілька ключових аргументів на підтримку своєї вимоги. Перший стосується питань громадської безпеки та суспільної стабільності.

"Артистка публічно висловлювалася та брала участь у заходах, пов'язаних з підтримкою політики, що суперечить міжнародному праву і викликає широкий громадський резонанс. Це може спричинити соціальну напругу та розкол у казахстанському суспільстві", — зазначається в документі.

У Казахстані байкотують концерти Поліни Гагаріної Фото: Instagram

Другий аргумент стосується захисту національних інтересів країни. Ініціатори вважають, що проведення концерту може сприйматися як непряме схвалення поглядів, які суперечать офіційній зовнішньополітичній позиції Казахстану щодо мирного врегулювання міжнародних конфліктів.

Третім пунктом автори виділяють етичні та культурні міркування, підкреслюючи традиційну позицію Казахстану щодо розвитку культури.

"Казахстан завжди виступав за розвиток культури, заснованої на взаємній повазі, а запрошення виконавців, чия діяльність сприймається як політизована, підриває довіру громадян до організаторів культурних заходів", — стверджують вони.

Вимоги до організаторів

У фінальній частині петиції висуваються конкретні вимоги: "Виходячи з вищевикладеного, ми вимагаємо: скасувати концерти Поліни Гагаріної в Алмати та Астані, посилити контроль за запрошенням іноземних артистів, чия діяльність може завдати шкоди міжнаціональній злагоді та громадському порядку в Казахстані. Ми виступаємо за культурні заходи, що об'єднують людей, а не викликають розподіл і громадські конфлікти".

Згідно з інформацією на офіційному сайті Поліни Гагаріної, концерт в Астані все ще заплановано на 27 листопада, проте купити квитки зараз не можна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На концерті української співачки Анни Трінчер в Тернополі невідомі чоловіки спробували напасти на артистку, але охорона вчасно втрутилася.

Найбагатша співачка світу Тейлор Свіфт виходить заміж: що відомо про її обранця.

Напередодні перед виступом у грузинському Батумі співачка Світлана Лобода поспілкувалася з групою фанатів, які, як виявилося, з її рідного Ірпеня. Почувши це, артистика швидко перейшла на українську мову.