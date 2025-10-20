В Оренбурге загорелся один из крупнейших ГПЗ в России: очевидцы фиксируют столб дыма (видео)

В российском Оренбурге возник пожар на территории газоперерабатывающего завода. Очевидцы заметили дым, поднимавшийся со стороны предприятия.

По информации местных телеграм-каналов, подписчики сообщали о столбе дыма в районе завода, однако официальных подтверждений о масштабах и причинах возгорания пока не поступало.

Службы экстренного реагирования в ответ на сообщение очевидцев направили к месту инцидента боевой расчет для проверки ситуации и уточнения локации пожара. По предварительной информации, угрозы от атаки беспилотных летательных аппаратов в настоящее время нет.

Информация о масштабах пожара, пострадавших и возможных причинах возгорания пока уточняется. Местные жители продолжают делиться кадрами с места происшествия. Стоит заметить, что пока губернатор Оренбургской области не комментировал пожар.

Что известно об Оренбургском газоперерабатывающем заводе

Как говорится в открытых источниках, Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий газовой промышленности России. Он был создан на базе Оренбургского газоконденсатного месторождения и расположен в поселке Холодные Ключи недалеко от Оренбурга.

В общем, завод занимается очисткой, подготовкой и переработкой природного газа, а также производством гелия. Мощность предприятия составляет около 37,5 миллиарда кубометров газа в год, а основное сырье поступает с Оренбургского месторождения. Кроме того, завод получает газ с казахстанского месторождения Карачаганак в рамках международного проекта KazRosGaz.

Комплекс включает установки для производства товарного газа, серы и стабилизации конденсата, а также связан с гелиевым заводом. Предприятие производит широкий спектр продукции: природный газ, газовый конденсат, пропан, бутан, различные смеси газов, чистую серу и промышленные газы.

Более того, завод является важной частью энергетической системы региона и обеспечивает рабочие места для нескольких тысяч человек.

Напомним, что в ночь на 19 октября в нескольких регионах России произошли взрывы, а ряд аэропортов был закрыт из-за атак беспилотных летательных аппаратов. В результате одного из таких инцидентов в Оренбурге загорелся цех газоперерабатывающего завода.

Также Фокус писал, что 3 октября над Оренбургом зафиксировали полет беспилотника "Лютый", а Орский нефтеперерабатывающий завод подвергся удару.