Горят НПЗ в Самарской области и газоперерабатывающий завод в Оренбурге: Россию атаковали дроны (видео)

Ночью 19 октября в ряде регионов России раздавались взрывы и были закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. В сети сообщают о поражении нефтеперерабатывающего завода в Самарской области и газоперерабатывающего завода в Оренбурге, на местах поднялись пожары.

В результате атаки дронов загорелся один из цехов газоперерабатывающего завода в Оренбурге. Об этом сообщило российское СМИ "Известия" со ссылкой на заявление губернатора области.

"Один из цехов газзавода в Оренбургской области вспыхнул после атаки БпЛА, сообщил губернатор региона Сонцев", — говорится в сообщении.

Перед этим в российских Telegram-каналах писали, что над Оренбургом прозвучала серия взрывов. Жители слышали по меньшей мере 5-7 громких взрывов, а также информировали об активной работе сил ПВО. Местный аэропорт "Росавиация" закрыла, объявив план "Ковер" на фоне угрозы дронов.

"Также были видны яркие вспышки в небе, в одном из районов после взрывов началось задымление", — жаловались россияне.

В сети также показали вероятные кадры из Оренбурга после атаки беспилотников. На фотографиях видны яркие вспышки в небе над городом.

Информации о пострадавших и других последствиях атаки на газоперерабатывающий завод в Оренбурге не поступало. Российские власти сообщают об усилиях по тушению пожара.

Атака на Новокуйбышевский НПЗ

Также под ударом этой ночью оказалась Самарская область России. Местные медиа сообщили об угрозе беспилотников еще около полуночи. Ближе к утру в Telegram-каналах Самарской области появилась информация об обстреле.

"Самарская область подверглась атаке вражеских БпЛА. Работают ПВО и оперативные службы", — цитируют росСМИ заявление местного губернатора.

Украинские мониторинговые каналы взамен уточнили, что дроны этой ночью атаковали Новокуйбышевск Самарской области. Там расположен крупный НПЗ, на который и была направлена атака. В результате обстрела, по неподтвержденной информации, на месте поднялся масштабный пожар, прозвучало не менее 20 взрывов.

Также в сети показали кадры атаки на Новокуйбышевский НПЗ.

Стоит отметить, что официальной информации об атаке беспилотников и поражении целей на территории России на момент публикации не поступало.

Российское медиа Mash писало 17 октября, что в России прогремел взрыв на химическом заводе "Авангард".

Напомним, 12 октября в BBC рассказали, что более половины российских регионов уже почувствовали топливный кризис, вызванный регулярными атаками дронов.