Горять НПЗ у Самарській області і газопереробний завод в Оренбурзі: Росію атакували дрони (відео)

Уночі 19 жовтня у низці регіонів Росії лунали вибухи та були закритими аеропорти через атаку безпілотників. У мережі повідомляють про ураження нафтопереробного заводу у Самарській області та газопереробного заводу в Оренбурзі, на місцях здійнялися пожежі.

Внаслідок атаки дронів загорівся один із цехів газопереробного заводу в Оренбурзі. Про це повідомило російське ЗМІ "Известия" з посиланням на заяву губернатора області.

"Один із цехів газзаводу в Оренбурзькій області спалахнув після атаки БпЛА, повідомив губернатор регіону Сонцев", — йдеться у повідомленні.

Перед цим у російських Telegram-каналах писали, що над Оренбургом пролунала серія вибухів. Мешканці чули щонайменше 5-7 гучних вибухів, а також інформували про активну роботу сил ППО. Місцевий аеропорт "Росавіація" закрила, оголосивши план "Килим" на тлі загрози дронів.

"Також було видно яскраві спалахи в небі, в одному з районів після вибухів почалося задимлення", — скаржились росіяни.

Відео дня

У мережі також показали ймовірні кадри з Оренбурга після атаки безпілотників. На фотографіях видно яскраві спалахи у небі над містом.

Інформації про постраждалих та інші наслідки атаки на газопереробний завод в Оренбурзі не надходило. Російська влада повідомляє про зусилля щодо гасіння пожежі.

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

Також під ударом цієї ночі опинилася Самарська область Росії. Місцеві медіа повідомили про загрозу безпілотників ще близько опівночі. Ближче до ранку у Telegram-каналах Самарської області з'явилася інформація про обстріл.

"Самарська область зазнала атаки ворожих БпЛА. Працюють ППО та оперативні служби", — цитують росЗМІ заяву місцевого губернатора.

Українські моніторингові канали натомість уточнили, що дрони цієї ночі атакували Новокуйбишевськ Самарської області. Там розташований великий НПЗ, на який і була спрямована атака. Внаслідок обстрілу, за непідтвердженою інформацією, на місці здійнялася масштабна пожежа, пролунало щонайменше 20 вибухів.

Також у мережі показали кадри атаки на Новокуйбишевський НПЗ.

Варто наголосити, що офіційної інформації про атаку безпілотників та ураження цілей на території Росії на момент публікації не надходило.

Російське медіа Mash писало 17 жовтня, що у Росії пролунав вибух на хімічному заводі "Авангард".

Нагадаємо, 12 жовтня у BBC розповіли, що більше половини російських регіонів вже відчули паливну кризу, спричинену регулярними атаками дронів.