У Росії пролунав вибух на хімзаводі "Авангард": зруйновано виробничий цех, є постраждалі (відео)

У місті Стерлітамак, що в російській Республіці Башкортостан, стався потужний вибух на території хімічного заводу "Авангард". Унаслідок інциденту обвалився один із виробничих цехів, де виготовляли нітроцелюлозу — речовину, яка застосовується у виробництві лаків і пластмас. За попередніми даними, постраждали щонайменше вісім людей, ще кілька можуть залишатися під завалами.

За повідомленням російського медіа Mash, вибух пролунав у технологічній установці, розташованій у межах підприємства. Очевидці розповіли, що спершу побачили яскраве світіння, після чого почувся потужний гуркіт, який спричинив обвалення будівлі. У результаті вибуху частина заводу повністю зруйнована, а на навколишній території чути сильні звуки та спрацьовують сигналізації автомобілів.

На місце події прибули підрозділи рятувальників, медики та представники місцевої влади. Розпочато масштабну операцію з евакуації працівників та розбору завалів. Рятувальники продовжують пошук людей, які можуть перебувати під уламками.

За офіційними даними, двох працівників, які залишалися під завалами, уже дістали та госпіталізували. Іншим постраждалим медична допомога надається безпосередньо на місці. Стан потерпілих уточнюється.

Попередньою причиною вибуху називають порушення правил техніки безпеки під час роботи в цеху. Водночас російські служби повідомляють, що жодної активності безпілотників у районі події не зафіксовано, відтак версія про зовнішнє втручання наразі не розглядається.

Голова адміністрації міста Стерлітамак Еміль Шаймарданов підтвердив факт вибуху і зазначив, що особисто перебуває на місці аварії:

"Стався вибух в одному із цехів заводу "Авангард". Зараз на місці працюють усі екстрені служби, які прибули оперативно. Дані щодо постраждалих уточнюються, їм надається необхідна допомога. Я триматиму ситуацію під контролем і інформуватиму про нові дані", — заявив посадовець.

Він також звернувся до жителів міста із закликом зберігати спокій та не поширювати неперевірену інформацію:

"Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам. Наразі у мережі з’являється багато фейкових повідомлень і домислів", — наголосив Шаймарданов.

Розслідування причин вибуху триває. На підприємстві проводять перевірку дотримання правил безпеки, а також оцінюють масштаби руйнувань.

Крім того, декілька співробітників заводу "Авангард" вважаються зниклими безвісти, оскільки, за даними SHOT, вони не прибули на пункт евакуації. На місце події вже направлено кілька бригад швидкої допомоги, а дим підіймається так високо, що його видно майже з усіх районів міста.

