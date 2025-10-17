В России прогремел взрыв на химзаводе "Авангард": разрушен производственный цех, есть пострадавшие (видео)

В городе Стерлитамак, что в российской Республике Башкортостан, произошел мощный взрыв на территории химического завода "Авангард". В результате инцидента обрушился один из производственных цехов, где изготавливали нитроцеллюлозу — вещество, которое применяется в производстве лаков и пластмасс. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере восемь человек, еще несколько могут оставаться под завалами.

По сообщению российского медиа Mash, взрыв прогремел в технологической установке, расположенной в пределах предприятия. Очевидцы рассказали, что сначала увидели яркое свечение, после чего послышался мощный грохот, который вызвал обрушение здания. В результате взрыва часть завода полностью разрушена, а на окружающей территории слышны сильные звуки и срабатывают сигнализации автомобилей.

На место происшествия прибыли подразделения спасателей, медики и представители местной власти. Начата масштабная операция по эвакуации работников и разбору завалов. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут находиться под обломками.

По официальным данным, двух работников, которые оставались под завалами, уже достали и госпитализировали. Другим пострадавшим медицинская помощь оказывается непосредственно на месте. Состояние пострадавших уточняется.

Предварительной причиной взрыва называют нарушение правил техники безопасности при работе в цехе. В то же время российские службы сообщают, что никакой активности беспилотников в районе происшествия не зафиксировано, поэтому версия о внешнем вмешательстве пока не рассматривается.

Глава администрации города Стерлитамак Эмиль Шаймарданов подтвердил факт взрыва и отметил, что лично находится на месте аварии:

"Произошел взрыв в одном из цехов завода "Авангард". Сейчас на месте работают все экстренные службы, которые прибыли оперативно. Данные о пострадавших уточняются, им оказывается необходимая помощь. Я буду держать ситуацию под контролем и информировать о новых данных", — заявил чиновник.

Публикация Эмиля Шаймарданова в Telegram Фото: Скриншот

Он также обратился к жителям города с призывом сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию:

"Прошу вас доверять только официальным источникам. Сейчас в сети появляется много фейковых сообщений и домыслов", — подчеркнул Шаймарданов.

Расследование причин взрыва продолжается. На предприятии проводят проверку соблюдения правил безопасности, а также оценивают масштабы разрушений.

Кроме того, несколько сотрудников завода "Авангард" считаются пропавшими без вести, поскольку, по данным SHOT, они не прибыли на пункт эвакуации. На место происшествия уже направлено несколько бригад скорой помощи, а дым поднимается так высоко, что его видно почти со всех районов города.

Напомним, что в ночь на 17 октября российский Сочи подвергся атаке беспилотников, местные власти сообщили также о ракетном обстреле. Взрывы прогремели в районах Адлер и Сириус, где эвакуировали туристов.

Той же ночью дроны атаковали оккупированный Донецк, предположительно попав в склад боеприпасов российских войск.