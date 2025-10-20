В Оренбурзі загорівся один із найбільших ГПЗ в Росії: очевидці фіксують стовп диму (відео)

У російському Оренбурзі виникла пожежа на території газопереробного заводу. Очевидці помітили дим, що здіймався з боку підприємства.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, підписники повідомляли про стовп диму в районі заводу, однак офіційних підтверджень про масштаби та причини загоряння поки не надходило.

Служби екстреного реагування у відповідь на повідомлення очевидців направили до місця інциденту бойовий розрахунок для перевірки ситуації та уточнення локації пожежі. За попередньою інформацією, загрози від атаки безпілотних літальних апаратів на цей час немає.

Інформація про масштаби пожежі, постраждалих та можливі причини загоряння наразі уточнюється. Місцеві мешканці продовжують ділитися кадрами з місця події. Варто зауважити, що наразі губернатор Оренбурзької області не коментував пожежу.

Що відомо про Оренбурзький газопереробний завод

Як йдеться у відкритих джерелах, Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших підприємств газової промисловості Росії. Він був створений на базі Оренбурзького газоконденсатного родовища та розташований у селищі Холодні Ключі неподалік Оренбурга.

Загалом, завод займається очищенням, підготовкою та переробкою природного газу, а також виробництвом гелію. Потужність підприємства становить близько 37,5 мільярда кубометрів газу на рік, а основна сировина надходить з Оренбурзького родовища. Крім того, завод отримує газ із казахстанського родовища Карачаганак у межах міжнародного проєкту KazRosGaz.

Комплекс включає установки для виробництва товарного газу, сірки та стабілізації конденсату, а також пов’язаний із гелієвим заводом. Підприємство виготовляє широкий спектр продукції: природний газ, газовий конденсат, пропан, бутан, різні суміші газів, чисту сірку та промислові гази.

Ба більше, завод є важливою частиною енергетичної системи регіону та забезпечує робочі місця для кількох тисяч людей.

Нагадаємо, що в ніч на 19 жовтня у кількох регіонах Росії сталися вибухи, а низка аеропортів була закрита через атаки безпілотних літальних апаратів. Внаслідок одного з таких інцидентів у Оренбурзі загорівся цех газопереробного заводу.

Також Фокус писав, що 3 жовтня над Оренбургом зафіксували політ безпілотника "Лютий", а Орський нафтопереробний завод зазнав удару.