ЗС РФ випробовують антидроновий комплекс на базі "Туча": захист від "Баби Яги" (відео)

У Росії оголосили про роботи зі створення дешевого комплексу активного захисту (КАЗ) від FPV-дронів на базі установки постановки димових завіс "Туча". Ідея полягає в переробці 81-мм мортирок: замість димових снарядів заряджають дробові патрони, а виявлення цілей реалізують за допомогою камер.

У мережі опубліковано відео перших випробувань системи антидронового захисту на базі радянської уніфікованої системи запуску 81-мм димових гранат АЕК-902 "Туча". Ведучі профільного ресурсу BTVT.INFO звернули увагу на цю систему і поділилися своїми оцінками.

На думку фахівців, ефективність рішення викликає сумніви, особливо якщо йдеться про протидію великим БПЛА, таким як український дрон "Баба Яга".

"Ідея ручного відстрілу картечі взагалі навіть не розглядається від FPV дронів, скільки камер не ставте. Крім того, навіть якщо вдасться дивом збивати FPV, то від "Баби Яги" тут допомоги нуль", — йдеться в коментарі під відео.

Загалом низка експертів, зокрема й Defense Express, вказують одразу на низку технічних і концептуальних обмежень КАЗ.

Стінки стволів мортирок "Туча" тонкі, що не дає змоги застосувати потужний метальний заряд. Це обмежує початкову швидкість дробу і, отже, ефективну дальність ураження, а додаткові "вкладиші" проблему не вирішують.

Використання кніпелів (з'єднаних дротом великих куль) додатково знижує ефективну дальність ураження. На думку аналітиків, така концепція боєприпасів історично прийшла з морської артилерії, але для сучасних FPV-цілей вона не оптимальна.

Ідея ручного виявлення, коли член розрахунку помічає дрон і натискає кнопку, не підходить для FPV-цілей, які швидко рухаються. Тому єдиний робочий шлях — автоматичний машинний зір, інтегрований з іншими сенсорами (акустика, радіолокація), і зі швидким приводом наведення. Крім того, суворі кліматичні умови, сутінкові та нічні режими, запиленість, дим і перешкоди ускладнюють роботу камер як єдиного сенсора.

Аналітики озвучили ще одну важливу деталь. Під час випробувань дрон спеціально виводили на оптимальну дистанцію і кут, що дає штучно високу ймовірність ураження. Але в реальній бойовій ситуації FPV-оператори використовують ухилення і різкі маневри, що різко знижує шанси.

Водночас аналітики визнають, що думка про перепрофілювання наявної системи та використання дешевих боєприпасів має практичний сенс в обмеженому сценарії — наприклад, для боротьби з поодинокими, погано керованими аматорськими дронами на короткій дистанції.

"Тобто загалом поки що йдеться про дуже початковий етап робіт, який цілком може виявитися безперспективним. Але в будь-якому разі його слід взяти до уваги", — підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, на тлі регулярних атак російських ударних дронів деякі експерти говорять про створення недорогих рішень проти БПЛА. Однак німецькі фахівці вважають, що побудувати ефективну і недорогу систему ППО від дешевих безпілотників практично неможливо.