ВС РФ испытывают антидроновый комплекс на базе "Туча": защита от "Бабы Яги" (видео)

В России объявили о работах по созданию дешевого комплекса активной защиты (КАЗ) от FPV-дронов на базе установки постановки дымовых завес "Туча". Идея заключается в переделке 81-мм мортирок: вместо дымовых снарядов в стволы заряжают дробовые патроны, а обнаружение целей реализуют с помощью камер.

В сети опубликовано видео первых испытаний системы антидроновой защиты на базе советской унифицированной системы запуска 81-мм дымовых гранат АЕК-902 "Туча". Ведущие профильного ресурса BTVT.INFO обратили внимание на данную систему и поделились своими оценками.

По мнению специалистов, эффективность решения вызывает сомнения, особенно если речь идет о противодействии крупным БПЛА, таких как украинский дрон "Баба Яга".

"Идея ручного отстрела картечи вообще даже не рассматриваться от FPV дронов, сколько камер не ставь. Кроме того, даже если удастся чудом сбивать FPV, то от "Бабы Яги" тут помощи ноль", — говорится в комментарии под видео.

В целом ряд экспертов, в том числе и Defense Express, указывают сразу на ряд технических и концептуальных ограничений КАЗ.

Стенки стволов мортирок "Туча" тонкие, что не позволяет применить мощный метательный заряд. Это ограничивает начальную скорость дроби и, следовательно, эффективную дальность поражения, а дополнительные "вкладыши" проблему не решают.

Использование книппелей (соединенных проволокой крупных шаров) дополнительно снижает эффективную дальность поражения. По мнению аналитиков, такая концепция боеприпасов исторически пришла из морской артиллерии, но для современных FPV-целей она не оптимальна.

Идея ручного обнаружения, когда член расчета замечает дрон и нажимает кнопку, не подходит для быстродвижущихся FPV-целей. Поэтому единственно рабочий путь — автоматическое машинное зрение, интегрированное с другими сенсорами (акустика, радиолокация), и с быстрым приводом наведения. Кроме того, суровые климатические условия, сумеречные и ночные режимы, запыленность, дым и помехи затрудняют работу камер как единственного сенсора.

Аналитики озвучили еще одну важную деталь. В ходе испытаний дрон специально выводили на оптимальную дистанцию и угол, что дает искусственно высокую вероятность поражения. Но в реальной боевой ситуации FPV-операторы используют уклонение и резкие маневры, что резко снижает шансы.

В то же время аналитики признают, что мысль о перепрофилировании существующей системы и использовании дешевых боеприпасов имеет практический смысл в ограниченном сценарии — например, для борьбы с одиночными, плохо управляемыми любительскими дронами на короткой дистанции.

"То есть в целом пока речь идет об очень начальном этапе работ, который вполне может оказаться бесперспективным. Но в любом случае его следует принять во внимание", — подытожили в Defense Express.

Напомним, на фоне регулярных атак российских ударных дронов некоторые эксперты говорят о создании недорогих решений против БПЛА. Однако немецкие специалисты считают, что построить эффективную и недорогую систему ПВО от дешевых беспилотников практически невозможно.