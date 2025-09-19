Дешевых систем против "шахедов" не существует: аналитики развеяли мифы о ПВО

Недавние ночные атаки российских беспилотников на Украину, а также проникновение дронов-ловушек в воздушное пространство Польши, подняли вопрос о системах противовоздушной обороны, способных защитить небо от беспилотников. И хотя разработчики средств поражения, а также некоторые эксперты, говорят о создании недорогих решений в этой области, немецкий аналитик считает, что это практически невозможно.

Многие эксперты обсуждают, как построить эффективную защиту от относительно недорогих дронов, которые могут использоваться в массовых атаках на протяжении длительного времени. По этому поводу высказался и военный аналитик издания Hartpunkt Вальдемар Гейгер.

В своем материале он пишет, что традиционные методы противодействия — истребители или дорогие ракеты, запускаемые из наземных комплексов ПВО — оказываются экономически невыгодными против дешевых БПЛА. Один рой дронов может быть гораздо дешевле дорогостоящего самолета или ракеты, что делает стандартные подходы неэффективными для длительной обороны.

Некоторые недорогие системы, которые предлагают быстрый эффект, чаще всего не решают проблему в долгой перспективе. Они эффективны против конкретных типов угроз, но при изменении тактики противника быстро теряют ценность. Именно это показал опыт Украины, где российские дроны изменили свои параметры полета после появления первых мобильных систем противодействия.

Дешевые системы ПВО против БПЛА: почему это миф

Комментируя материал Гейгера аналитики Defense Express в свою очередь отметили, что система противодействия дронам состоит из двух элементов: средства поражения (эффектор) и средства обнаружения угрозы. Любое "дешевое" средство без комплекса обнаружения малоэффективно. При этом стоимость системы растет пропорционально площади защищаемой территории: чем больше территория, тем больше эффекторов и сенсоров требуется.

"И когда говорят о новом дешевом средстве, а это может быть зенитный дрон, миниатюрная ракета, снаряд с программируемым подрывом или обычные шары, то сразу за скобки выносится комплексная стоимость системы", — подчеркнули аналитики.

Важно

Например, по данным CSIS, создание системы мониторинга низковысотных угроз для США с использованием дешевых решений (акустические сенсоры, аэростаты, интеграция с метеорадарами) оценивалось в 15 млрд долларов. Чем дешевле эффектор, тем меньше его дальность, а значит, необходимо размещать больше устройств. Например, дорогостоящая система с радиусом 20 км может быть заменена примерно 360 более дешевыми устройствами с дальностью 1 км.

Кроме того, часто забывают учитывать стоимость самих комплексов – как в случае с лазерными системами: цена выстрела может быть минимальной, но стоимость всей системы крайне высока.

В условиях Украины этот принцип хорошо проявляется на примере противодействия российским "шахедам". Мобильные огневые группы с пулеметами изначально работали эффективно, но после повышения высоты полета дронов их эффективность снизилась. Сейчас Украина использует зенитные дроны против "шахедов", в то время как Россия производит более быстрые реактивные дроны "Герань-3".

Таким образом, разработчик средств атаки сохраняет инициативу, адаптируя свои системы под существующую оборону. Любое решение по дешевым средствам защиты может устареть сразу после развертывания, что делает невозможным существование "волшебной пилюли" против дронов.

Напомним, Украина и немецкая компания KNDS обсуждают возобновление производства зенитных систем Gepard. Но аналитики отмечают, что возобновление производства по старым чертежам невозможно, так как фактически пришлось бы проектировать систему заново.