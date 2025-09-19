Украина и KNDS обсуждают возобновление производства Gepard: будет ли это оправдано

В конце августа Минобороны Украины сообщило о переговорах с исполнительным директором KNDS Deutschland Ральфом Кетцелем по вопросу поставок, технической поддержки и даже возможного совместного производства зенитных самоходных установок Gepard для нужд ВСУ.

Сам факт обсуждения восстановления производства этой системы ПВО вызывал интерес у украинских аналитиков Defense Express, поскольку выпуск Gepard был прекращен еще в середине 1980-х годов. В своем материале они пишут, что за прошедшие десятилетия утрачены не только производственные мощности, но и большая часть оригинальных технологий. Возобновление производства "по старым чертежам" невозможно — фактически пришлось бы проектировать систему заново, адаптируя ее под современную электронику и новые стандарты вооружений.

Ситуацию усложняет и то, что оригинальный Gepard выпускался на шасси Leopard 1, производство которого также давно остановлено. Запасные машины, которые можно переоборудовать, ограничены, поэтому одной из опций может стать установка башни Gepard на шасси Leopard 2 или даже на колесную платформу. Последний вариант выглядит более дешевым и потенциально массовым решением — фактор, который сегодня имеет ключевое значение.

Не меньшим вызовом станет восстановление бортовых РЛС Gepard. Их производство также прекращено, и, по мнению экспертов, проще будет интегрировать новые современные локаторы, которые обеспечат лучшую дальность и скорость сопровождения целей.

По данным Минобороны, модернизацией украинских Gepard займется отечественная компания, которая усовершенствует РЛС и систему сопровождения целей. При этом KNDS обязуется передать всю техническую документацию, а украинская сторона — поделиться своими наработками. Это может стать основой для разработки фактически нового поколения этой системы.

Отдельно стоит отметить, что Германия уже возобновила выпуск боеприпасов для Gepard — важный шаг, без которого развертывание новой линии производства было бы бессмысленным.

Зачем Gepard, если есть Skyranger

На этом фоне у аналитиков возник вопрос: не проще ли Украине закупить современные системы Rheinmetall Skyranger, которые уже серийно производятся? Компания заявляет о темпах выпуска до 200 машин в год, а контракты на поставку этих систем уже заключены на сотни миллионов долларов. Skyranger превосходит Gepard по ряду параметров, а значит, добавление в арсенал ВСУ еще одной уникальной платформы может лишь усложнить логистику.

Тем не менее сторонники возобновления производства Gepard указывают на ключевое преимущество — низкую стоимость эксплуатации. Снаряд к этой установке стоит около $300, а для уничтожения одного "Шахеда" обычно требуется 20–30 выстрелов — от $6 000 до $9 000 за цель. Для сравнения, системы нового поколения вроде Skynex или Skyranger используют более дорогие боеприпасы, и хотя их расход ниже (около 10 выстрелов на одну цель), общая стоимость перехвата может оказаться выше.

Напомним, по мнению западный военных аналитиков система Gepard, несмотря на возраст, оказалась одним из самых эффективных средств противовоздушной защиты малой дальности в рядах Сил обороны.