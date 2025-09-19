Україна і KNDS обговорюють відновлення виробництва Gepard: чи буде це виправдано

Наприкінці серпня Міноборони України повідомило про переговори з виконавчим директором KNDS Deutschland Ральфом Кетцелем щодо постачань, технічної підтримки й навіть можливого спільного виробництва зенітних самохідних установок Gepard для потреб ЗСУ.

Сам факт обговорення відновлення виробництва цієї системи ППО викликав інтерес в українських аналітиків Defense Express, оскільки випуск Gepard було припинено ще в середині 1980-х років. У своєму матеріалі вони пишуть, що за минулі десятиліття втрачено не тільки виробничі потужності, а й більшу частину оригінальних технологій. Відновлення виробництва "за старими кресленнями" неможливе — фактично довелося б проєктувати систему заново, адаптуючи її під сучасну електроніку і нові стандарти озброєнь.

Ситуацію ускладнює й те, що оригінальний Gepard випускався на шасі Leopard 1, виробництво якого також давно зупинено. Запасні машини, які можна переобладнати, обмежені, тому однією з опцій може стати встановлення вежі Gepard на шасі Leopard 2 або навіть на колісну платформу. Останній варіант виглядає дешевшим і потенційно масовим рішенням — фактор, який сьогодні має ключове значення.

Не меншим викликом стане відновлення бортових РЛС Gepard. Їхнє виробництво також припинено, і, на думку експертів, простіше буде інтегрувати нові сучасні локатори, що забезпечать кращу дальність і швидкість супроводу цілей.

За даними Міноборони, модернізацією українських Gepard займеться вітчизняна компанія, яка вдосконалить РЛС і систему супроводу цілей. При цьому KNDS зобов'язується передати всю технічну документацію, а українська сторона — поділитися своїми напрацюваннями. Це може стати основою для розробки фактично нового покоління цієї системи.

Окремо варто зазначити, що Німеччина вже відновила випуск боєприпасів для Gepard — важливий крок, без якого розгортання нової лінії виробництва було б безглуздим.

Навіщо Gepard, якщо є Skyranger

На цьому тлі в аналітиків виникло питання: чи не простіше Україні закупити сучасні системи Rheinmetall Skyranger, які вже серійно виготовляються? Компанія заявляє про темпи випуску до 200 машин на рік, а контракти на постачання цих систем уже укладено на сотні мільйонів доларів. Skyranger перевершує Gepard за низкою параметрів, а отже, додавання в арсенал ЗСУ ще однієї унікальної платформи може лише ускладнити логістику.

Проте прихильники відновлення виробництва Gepard вказують на ключову перевагу — низьку вартість експлуатації. Снаряд до цієї установки коштує близько $300, а для знищення одного "Шахеда" зазвичай потрібно 20-30 пострілів — від $6 000 до $9 000 за ціль. Для порівняння, системи нового покоління на кшталт Skynex або Skyranger використовують дорожчі боєприпаси, і хоча їхня витрата нижча (близько 10 пострілів на одну ціль), загальна вартість перехоплення може виявитися вищою.

Нагадаємо, на думку західних військових аналітиків, система Gepard, попри вік, виявилася одним із найефективніших засобів протиповітряного захисту малої дальності в лавах Сил оборони.