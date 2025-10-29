В окупованому Криму горять дві нафтобази після атаки дронів (відео)

Раніше в місцевих пабліках повідомляли, що горить нафтобаза в Гвардійському і ТЕЦ у селищі Гресовський, яке входить до складу Сімферополя. Але пізніше уточнили, що після атаки дронів загорілися дві нафтобази.

Після атаки дронів на окупований Крим загорілася нафтобаза в селищі Гвардійське. Раніше вона вже була атакована в ніч на 17 жовтня і горіла навіть через тиждень. Також повідомляється про ще одну пожежу в Сімферополі. Фокус розбирався, що ж загорілося після атаки безпілотників.

Пожежі на нафтобазах в окупованому Криму

Моніторингова група Telegram-каналу "Кримський вітер" повідомляє, що нафтобаза в Гвардійському належить мережі АЗС ATAN. "ТОВ "Кедр" є власником найбільшої в Криму мережі автозаправних комплексів під брендом ATAN (налічує понад 100 АЗК). Крім цього, у власності "ТОВ "Кедр" перебуває мережа нафтобаз і парк бензовозів.

Після атаки 17 жовтня на нафтобазі згоріли щонайменше п'ять ємностей із пальним. Зараз шлейф диму вже видно з космосу.

А щодо другої пожежі виникло невелике непорозуміння. Спочатку моніторингові канали повідомляли, що загорілася ТЕЦ у передмісті Сімферополя. Але пізніше виявилося, що загорілася ще одна нафтобаза, розташована поруч.

"На нафтобазу в Сімферополі, яка зараз горить, вчора активно заїжджали/виїжджали військові бензовози в маскувальних сітях і з захистом від дронів, повідомляють підписники. Ця нафтобаза активно використовується для постачання російської окупаційної армії", — повідомляється в пості "Кримського вітру".

На відео видно полум'я і стовп чорного диму.

Водночас самопроголошений "глава Республіки Крим" Сергій Аксьонов оперативно повідомив, що "внаслідок атаки ворожого БПЛА на території Сімферополя було влучання в ємність із паливно-мастильними матеріалами". За його словами там виникла пожежа, але постраждалих немає.

Пост Аксьонова про атаку дронів Фото: Скриншот

Про пожежу на другій нафтобазі в Гвардійському він не повідомив.

Раніше Міноборони РФ заявило, що в Криму було збито п'ять безпілотників "літакового типу". І про пожежі на нафтобазах не повідомлялося зовсім. До цього у відомстві заявляли, що дронів було три.

Нагадаємо, також у ніч на 29 жовтня ударні безпілотники атакували нафтобазу в російському місті Новоспаське Ульяновської області та завод "Ставролен" у Ставропольському краї РФ.

А 28 жовтня на Сахаліні стався вибух на місцевій ТЕЦ, через що сотні тисяч жителів залишилися без світла.