В оккупированном Крыму горят две нефтебазы после атаки дронов (видео)

Ранее в местных пабликах сообщали, что горит нефтебаза в Гвардейском и ТЭЦ в поселке Грэсовский, который входит в состав Симферополя. Но позже уточнили, что после атаки дронов загорелись две нефтебазы.

После атаки дронов на оккупированный Крым загорелась нефтебаза в поселке Гвардейское. Ранее она уже была атакована в ночь на 17 октября и горела даже неделю спустя. Также сообщается о еще одном пожаре в Симферополе. Фокус разбирался, что же загорелось после атаки беспилотников.

Пожары на нефтебазах в оккупированном Крыму

Мониторинговая группа Telegram-канала "Крымский ветер" сообщает, что нефтебаза в Гвардейском принадлежит сети АЗС ATAN. "ООО "Кедр" является владельцем самой большой в Крыму сети автозаправочных комплексов под брендом ATAN (насчитывает более 100 АЗК). Помимо этого, в собственности "ООО "Кедр" находится сеть нефтебаз и парк бензовозов.

Відео дня

После атаки 17 октября на нефтебазе сгорели не менее пяти емкостей с топливом. Сейчас шлейф дыма уже виден из космоса.

А насчет второго пожара возникло небольшое недопонимание. Изначально мониторинговые каналы сообщали, что загорелась ТЭЦ в предместье Симферополя. Но позже оказалось, что загорелась еще одна нефтебаза, расположенная рядом.

"На нефтебазу в Симферополе, которая сейчас горит, вчера активно заезжали/выезжали военные бензовозы в маскировочных сетях и с защитой от дронов, сообщают подписчики. Эта нефтебаза активно используется для снабжения российской оккупационной армии", — сообщается в посте "Крымского ветра".

На видео видно пламя и столб черного дыма.

При этом самопровозглашенный "глава Республики Крым" Сергей Аксенов оперативно сообщил, что "в результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами". По его словам там возник пожар, но пострадавших нет.

Пост Аксенова про атаку дронов Фото: Скриншот

О пожаре на второй нефтебазе в Гвардейском он не сообщил.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в Крыму было сбито пять беспилотников "самолетного типа". И про пожары на нефтебазах не сообщалось вовсе. До этого в ведомстве заявляли, что дронов было три.

Напомним, также в ночь на 29 октября ударные беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе Новоспасское Ульяновской области и завод "Ставролен" в Ставропольском крае РФ.

А 28 октября на Сахалине произошел взрыв на местной ТЭЦ, из-за чего сотни тысяч жителей остались без света.