Обстріл ЗС РФ лікарні в Херсоні: Зеленський розповів про стан постраждалих дітей

Унаслідок ранкової атаки ЗС РФ на дитячу лікарню в Херсоні будівля медустанови зазнала суттєвих ушкоджень, а серед персоналу та дітей-пацієнтів є постраждалі.

Наймолодшій пораненій дитині — вісім років. Також поранення дістали її мама і брат, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, у момент удару в будівлі перебували приблизно сотня людей.

"Вони не могли не знати, куди б'ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в суспільстві", — заявив глава держави.

Він підкреслив, що Росія навіть не соромиться того, що розглядає такі об'єкти як мішень.

"Наразі Росія — найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує свою терористичну війну, а й намагається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість закінчити війну. Росія свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля, дискредитує тих, хто допомагає в захисті життя, намагається створити нові джерела дестабілізації в Європі, щоб ускладнити європейцям можливості допомагати Україні", — наголосив він.

Зеленський додав, що росіяни "збільшують нахабство і масштаб ударів" на тлі миротворчих зусиль США, і наголосив, що їх не зупинить ніщо, крім тиску і сили.

"Зараз був правильний крок Америки — вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російське нахабство, позбавити їх можливості затягувати війну і створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами потрібно поводитися тільки так, як вони заслуговують — силою і справедливо", — упевнений він.

Нагадаємо, дитячу лікарню ворог обстрілював з артилерії приблизно о 09:20.

Також повідомлялося, що в ніч на 29 жовтня росіяни атакували низку областей України. В Одеській області без світла залишилося ціле місто.