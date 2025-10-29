Обстрел ВС РФ больницы в Херсоне: Зеленский рассказал о состоянии пострадавших детей

В результате утренней атаки ВС РФ на детскую больницу в Херсоне здание медучреждения получило существенные повреждения, а среди персонала и детей-пациентов есть пострадавшие.

Самому младшему раненному ребенку – восемь лет. Также ранения получили его мама и брат, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в момент удара в здании находились около сотни человек.

"Они не могли знать, куда бьют. Это сознательный русский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в обществе" – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия даже не стесняется того, что рассматривает такие объекты как мишень.

"Сейчас Россия – крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала никакая возможность закончить войну. Россия сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие, дискредитирует тех, кто помогает в защите жизни, пытается создать новые источники дестабилизации в Европе, чтобы усложнить европейцам возможности помогать Украине", – подчеркнул он.

Відео дня

Зеленский добавил, что россияне "увеличивают наглость и масштаб ударов" на фоне миротворческих усилий США, и отметил, что их не остановит ничто, кроме давления и силы.

"Сейчас был правильный шаг Америки – весомые санкции против российских нефтяных компаний. И именно такие шаги нужны и дальше, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить. С террористами нужно обращаться только так, как они заслуживают – силой и справедливо", – уверен он.

Напомним, детскую больницу враг обстреливал из артиллерии около 09:20.

Также сообщалось, что в ночь на 29 октября россияне атаковали ряд областей Украины. В Одесской области без света остался целый город.