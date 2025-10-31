Це не Афганістан: американський снайпер розповів, що його здивувало в Україні (відео)

Війна Росії проти України кардинально відрізняється від конфліктів, у яких брали участь армії США за останні десятиліття. Зокрема, характер бойових дій в Україні інший, ніж в Афганістані та Іраку.

Колишній снайпер морської піхоти США, ветеран і доброволець Міжнародного легіону при Головному управлінні розвідки Міноборони України Метью Семпсон розповів, що йому вперше довелося зіткнутися зі справжньою окопною війною, чого він ніколи не бачив під час служби в Іраку та Афганістані, де інколи бої відбувалися в печерах.

Метью Семпсон про характер бойових дій в Україні (дивитися з 09:15)

"Ми взагалі не тренуємося в окопах в американській армії. Найближче до цього є тренування в коридорах, але зазвичай вони мають двері. Траншейна війна дуже відрізняється. Також відрізняється те, як потрібно найкраще діяти, щоб не загинути в процесі", — зізнався Семпсон.

Американець також розповів, що між військовослужбовцями зі США та українськими бійцями нерідко виникають дискусії з приводу тактики, оскільки "українська армія все робить інакше", ніж американська. Приміром, між українцями та іноземцями виникла суперечка про те, як краще заходити в кімнату і зачищати приміщення, де перебував противник.

"Ми зрозуміли, що існують різні способи, і український спосіб мав більше сенсу, оскільки поле бою відрізняється. Ми знали, що росіяни мінували значно більше, ніж ми бачили в Іраку чи Афганістані. Там ми намагалися зачищати будівлі якомога більшою кількістю людей. Але в Україні все навпаки, бо все в кімнатах може бути заміновано", — поділився деталями Семпсон.

За словами ветерана, український фронт став для нього новим типом бойового досвіду, де постійні обстріли, обмеженість ресурсів і близькість супротивника роблять бій вкрай динамічним і непередбачуваним.

Нагадаємо, доброволець із Норвегії з позивним"Бакет" із Міжнародного легіону ГУР МО розповів, що бачив чимало українських бійців, які залишаються на позиціях місяцями, незважаючи на втому. За його словами, часто це чоловіки старшого віку, які продовжують виконувати свою роботу в надскладних умовах.

Наприкінці липня стало відомо, що деякі добровольці з Мексики, які воюють на боці України, приєдналися до лав ЗСУ, щоб навчитися керувати безпілотниками. За словами представників мексиканських спецслужб, ці добровольці потім передають свої навички злочинним організаціям у себе на батьківщині.