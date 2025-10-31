Это не Афганистан: американский снайпер рассказал, что его удивило в Украине (видео)

Война России против Украины кардинально отличается от конфликтов, в которых участвовали армии США за последние десятилетия. В частности, характер боевый действий в Украине иной, чем в Афганистане и Ираке.

Бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при Главном управлении разведки Минобороны Украины Мэтью Сэмпсон рассказал, что ему впервые пришлось столкнуться с настоящей окопной войной, чего он никогда не видел во время службы в Ираке и Афганистане, где иногда бои проходили в пещерах.

Мэтью Сэмпсон о характере боевых действий в Украине (смотореть с 09:15)

"Мы вообще не тренируемся в окопах в американской армии. Ближе всего к этому есть тренировки в коридорах, но обычно они имеют двери. Траншейная война очень отличается. Также отличается то, как нужно лучше всего действовать, чтобы не погибнуть в процессе", — признался Сэмпсон.

Американец также рассказал, что между военнослужащими из США и украинскими бойцами нередко возникают дискуссии по поводу тактики, поскольку "украинская армия все делает иначе", чем американская. К примеру, между украинцами и иностранцами возник спор о том, как лучше заходить в комнату и зачищать помещение, где находился противник.

"Мы поняли, что существуют разные способы, и украинский способ имел больше смысла, поскольку поле боя отличается. Мы знали, что россияне минировали значительно больше, чем мы видели в Ираке или Афганистане. Там мы старались зачищать здания как можно большим количеством людей. Но в Украине все наоборот, потому что все в комнатах может быть заминировано", — поделился деталями Сэмпсон.

По словам ветерана, украинский фронт стал для него новым типом боевого опыта, где постоянные обстрелы, ограниченность ресурсов и близость противника делают бой крайне динамичным и непредсказуемым.

Напомним, доброволец из Норвегии с позывным “Бакет” из Международного легиона ГУР МО рассказал, что видел немало украинских бойцов, которые остаются на позициях месяцами, несмотря на усталость. По его словам, часто это мужчины старшего возраста, которые продолжают выполнять свою работу в сверхсложных условиях.

