ВМС атакували елітний спецпідрозділ РФ на "вишці Бойка" (відео)

Росіяни традиційно спробували приховати масштаб втрат. І поширили відео на якому український катер нібито знищується дроном "Ланцет". Але у ВМС України це спростували.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України уразили елітний спецпідрозділ ворога, який знаходився на буровій установці "Сиваш", - повідомили на офіційному Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Військові додали, що крім технічних засобів розвідки і спостереження російських окупантів, було знищено ворожий розрахунок ПТРК (протитанкового ракетного комплексу).

Українські військові розповіли, що росіяни намагаються "видати чергову поразку за перемогу" і поширюють відео нібито знищення катеру ВМС ЗС України боєприпасом "Ланцет", у той час коли насправді в ролику видно успішне застосування українського дрона-камікадзе.

Відео дня

Нагадаємо, самопідіймальна бурова установка "Сиваш" входила до складу Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" і була частиною так званих "вишок Бойка". У 2014 році, після анексії Криму, вона була захоплена росіянами.

У 2023 році спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України повернули під український контроль бурові вишки "Петро Годованець", "Сиваш" "Таврида" та "Україна".

Нагадаємо, бійці ГУР МО минулої ночі в тимчасово окупованому Криму завдали ударів по об’єктах російської ППО. Вони атакували пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", радіолокаційну станцію П-18 "Терек" та аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС".

А в ніч на 2 листопада нафтовий термінал у Туапсе в Краснодарському краї РФ атакували 12 безпілотників. Під удар потрапило шість цілей, із них п'ять — кораблі різного призначення, а шоста — причали і нафтопровід.