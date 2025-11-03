ВМС атаковали элитное спецподразделение РФ на "вышке Бойко" (видео)

Россияне традиционно попытались скрыть масштаб потерь. И распространили видео на котором украинский катер якобы уничтожается дроном "Ланцет". Но в ВМС Украины это опровергли.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины поразили элитное спецподразделение врага, которое находилось на буровой установке "Сиваш", — сообщили на официальном Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Военные добавили, что кроме технических средств разведки и наблюдения российских оккупантов, был уничтожен вражеский расчет ПТРК (противотанкового ракетного комплекса).

Украинские военные рассказали, что россияне пытаются "выдать очередное поражение за победу" и распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС ВС Украины боеприпасом "Ланцет", в то время как на самом деле в ролике видно успешное применение украинского дрона-камикадзе.

Відео дня

Напомним, самоподъемная буровая установка "Сиваш" входила в состав Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" и была частью так называемых "вышек Бойко". В 2014 году, после аннексии Крыма, она была захвачена россиянами.

В 2023 году спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины вернули под украинский контроль буровые вышки "Петр Годованец", "Сиваш" "Таврида" и "Украина".

Напомним, бойцы ГУР МО минувшей ночью во временно оккупированном Крыму нанесли удары по объектам российской ПВО. Они атаковали пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", радиолокационную станцию П-18 "Терек" и аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС".

А в ночь на 2 ноября нефтяной терминал в Туапсе в Краснодарском крае РФ атаковали 12 беспилотников. Под удар попало шесть целей, из них пять — корабли различного назначения, а шестая — причалы и нефтепровод.