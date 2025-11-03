Блекаут у РФ: губернатор Курської області повідомив про відключення світла

Світло зникло більш ніж у 16 тисяч споживачів у місті Рильськ, а також у двох районах Курської області — Глушківському та Коренівському.

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн підтвердив, що внаслідок удару по підстанції сталося аварійне відключення електропостачання.

"Енергетики найближчим часом почнуть усувати наслідки атаки", — заявив Хінштейн у дописі в Telegram і запевнив, що "ми нікого не залишимо без допомоги та уваги", і ситуацію він тримає "на контролі" особисто.

Судячи з місцевих пабліків, атака неназваних БПЛА почалася близько 21.00. Уже за півгодини в деяких постах з'явилася інформація, що підстанцію у Фроловому атакували чотири дрони.

Але не виключено, що у Фроловому було атаковано не підстанцію, а завод, повідомляє Telegram-канал "Supernova+".

Відео дня

На опублікованих відео видно, що світла в деяких населених пунктах РФ немає і чути звуки вибухів.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 листопада в місті Алчевськ окупованої росіянами Луганської області прогриміли вибухи і почалася пожежа. Після цього в низці населених пунктів Луганщини почалися перебої зі світлом.

Також у ніч на 1 листопада Росію масовано атакували дрони: у Московській області трапився блекаут, у Тулі виникли перебої з електрикою.