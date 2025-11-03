Блэкаут в РФ: губернатор Курской области сообщил об отключении света

Свет пропал более чем у 16 тысяч потребителей в городе Рыльск, а также в двух районах Курской области — Глушковском и Кореневском.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что в результате удара по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения.

"Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки", — заявил Хинштейн в посте в Telegram и заверил, что "мы никого не оставим без помощи и внимания" и ситуацию он держит "на контроле" лично.

Судя по местным пабликам, атака неназванных БПЛА началась около 21.00. Уже через полчаса в некоторых постах появилась информация, что подстанцию во Фролово атаковали четыре дрона.

Но не исключено, что во Фролово была атакована не подстанция, а завод, сообщает Telegram-канал "Supernova+".

На опубликованных видео видно, что света в некоторых населенных пунктах РФ нет и слышны звуки взрывов.

Напомним, поздно вечером 1 ноября в городе Алчевск оккупированной россиянами Луганской области прогремели взрывы и начался пожар. После этого в ряде населенных пунктов Луганщины начались перебои со светом.

Также в ночь на 1 ноября Россию массированно атаковали дроны: в Московской области случился блэкаут, в Туле возникли перебои с электричеством.