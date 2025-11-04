Чи будуть бої під Дніпром у 2026 році: комбриг пояснив, як зупинять просування ЗС РФ (карта)

Російським військам не вдасться наблизитися до міста Дніпро протягом наступного року. Як заявив командир 67 окремої механізованої бригади підполковник Олександр Шаптала, основні сили в Дніпропетровській області зосереджені на тому, щоб витіснити окупантів за межі регіону.

В інтерв'ю "Українській правді" підполковник дав оцінку ситуації на фронті в Дніпропетровській області та спрогнозував подальші бойові дії.

"Біля Дніпра ніхто воювати не буде. Все ж таки наші основні зусилля зосереджені на тому, щоб відновити кордони Дніпропетровської області — і це реально", — стверджує комбриг.

За словами військового, ситуація на фронті залишається динамічною: на деяких ділянках Сили оборони досягають успіху, на інших натрапляють на труднощі. При цьому російська армія, за його словами, втрачає темп і не може швидко поповнювати ресурси, а українські сили продовжують знищувати логістичні маршрути та склади супротивника, зокрема глибоко в тилу, в Донецькій, Луганській областях і на території Росії.

Коментуючи дані аналітичного проєкту DeepState, який вказав, що росіяни нібито просунулися вглиб Дніпропетровської області на 20 кілометрів, командир уточнив, що реальне просування не перевищує 10 кілометрів.

"10 кілометрів. Те, що показується "сірою зоною", може бути територією, де пробіг один військовослужбовець і був знищений. Ну поставив він той прапор і що? Захопленою вважається та територія, де противник стабільно закріпився", — уточнив Шаптала.

Комбриг підкреслив, що ця глибина не є критичною, а українські війська продовжують контрнаступальні дії, поступово повертаючи втрачені позиції.

"Якщо дивитися на місцевість і на ті дії, які ми плануємо, то все, щоб повністю витіснити противника з Дніпропетровської області, має вийти", — додав офіцер.

Фронт у Дніпропетровській області

За офіційною інформацією Генштабу ЗСУ від 4 листопада, на Олександрівському напрямку підрозділи Збройних сил РФ здійснили 19 атак. Бої тривали в районі населених пунктів Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Успенівка та ін.

Південніше, в районі Гуляй Поля, українські захисники зупинили вісім спроб противника, який намагався просунутися біля Мисливського.

Карта бойових дій на Олександрівському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, за минулу добу активних бойових дій на Олександрівському напрямку не зафіксовано. Водночас противник не полишає спроб просування в бік Єгорівки, Першотравневого, а також у районі Вербового та Успенівки.

Лінія фронту в Запорізькій і Дніпропетровській областях Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, командування 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ 3 листопада повідомило, що ЗС РФ завдали ракетно-дронового удару по населеному пункту в Дніпропетровській області, де перебувала бригада морської піхоти. У зв'язку з інцидентом проводять перевірки, а деяких посадових осіб відсторонили від займаних посад.