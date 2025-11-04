Будут ли бои под Днепром в 2026 году: комбриг объяснил, как остановят продвижение ВС РФ (карта)

Российским войскам не удастся приблизиться к городу Днепр в течение следующего года. Как заявил командир 67 отдельной механизированной бригады подполковник Александр Шаптала, основные силы в Днепропетровской области сосредоточены на том, чтобы вытеснить оккупантов за пределы региона.

В интервью "Украинской правде" подполковник дал оценку ситуации на фронте в Днепропетровской области и спрогнозировал дальнейшие боевые действия.

"Возле Днепра никто воевать не будет. Все же наши основные усилия сосредоточены на том, чтобы восстановить границы Днепропетровской области – и это реально", — утверждает комбриг.

По словам военного, ситуация на фронте остается динамичной: на некоторых участках Силы обороны добиваются успеха, на других сталкиваются с трудностями. При этом российская армия, по его словам, теряет темп и не может быстро пополнять ресурсы, а украинские силы продолжают уничтожать логистические маршруты и склады противника — в том числе глубоко в тылу, в Донецкой, Луганской областях и на территории России.

Комментируя данные аналитического проекта DeepState, который указал, что россияне якобы продвинулись вглубь Днепропетровской области на 20 километров, командир уточнил, что реальное продвижение не превышает 10 километров.

"10 километров. То, что показывается "серой зоной", может быть территорией, где пробежал один военнослужащий и был уничтожен. Ну поставил он тот флаг и что? Захваченной считается та территория, где противник стабильно закрепился", — уточнил Шаптала.

Комбриг подчеркнул, что эта глубина не является критической, а украинские войска продолжают контрнаступательные действия, постепенно возвращая утраченные позиции.

"Если смотреть на местность и на те действия, которые мы планируем, то все, чтобы полностью вытеснить противника из Днепропетровской области, должно получиться", — добавил офицер.

Фронт в Днепропетровской области

По официальной информации Генштаба ВСУ от 4 ноября, на Александровском направлении подразделения Вооруженных сил РФ совершили 19 атак. Бои шли в районе населенных пунктов Алексеевка, Вербовое, Нововасильевское, Павловка, Успеновка и др.

Южнее, в районе Гуляй Поля, украинские защитники остановили восемь попыток противника, который пытался продвинуться у Охотничьего.

Карта боевых действий на Александровском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, за минувшие сутки активных боевых действий на Александровском направлении не зафиксировано. В то же время противник не оставляет попыток продвижения в сторону Егоровки, Первомайского, а также в районе Вербового и Успеновки.

Линия фронта в Запорожской и Днепропетровской областях Фото: deepstatemap.live

Напомним, командование 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ 3 ноября сообщило, что ВС РФ нанесли ракетно-дроновой удар по населенному пункту в Днепропетровской области, где находилась бригада морской пехоты. В связи с инцидентом проводятся проверки, а некоторые должностные лица были отстранены от занимаемых должностей.