Определенных должностных лиц отстранили: 30-й корпус морской пехоты подтвердил удар РФ по военным

Российские оккупанты нанесли ракетно-дроновой удар по населенному пункту в Днепропетровской области, где находилась бригада морской пехоты. Теперь военные это подтвердили официально.

"В воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей", — сказано в сообщении 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ в Facebook. Также в заявлении подтвердили, что россияне нанесли удар 1 ноября.

Сообщение 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Фото: Скриншот

Как говорится в сообщении корпуса, 1 ноября Россия нанесла ракетно-дроновой удар по Самаровскому району Днепропетровской области, где в то время находились военные одной из отдельных бригад морской пехоты: "Удар был нанесен по центру населенного пункта, где не находится ни одного плаца".

В результате атаки россиян погибли мирные жители и военнослужащие.

Ранее в Госбюро расследований заявили, что начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского удара по месту их базирования в Днепропетровской области. Досудебное расследование ведется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за халатное отношение к военной службе в условиях военного положения.

Удар РФ по бойцам ВСУ в Днепропетровской области — что известно

Вечером 1 ноября российские войска нанесли удар по Самаровскому району в Днепропетровской области. Глава ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что в результате атаки погибли четыре человека, среди которых двое мальчиков 11 и 14 лет. Восемь человек были ранены.

2 ноября в группировке войск Восток сообщили, что в результате российской атаки на Днепропетровскую область 1 ноября есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ.

В пресс-службе заявили, что правоохранители проверяют, вовремя ли военных оповестили о ракетной опасности и придерживались ли они распоряжений главнокомандующего ВСУ по размещению личного состава и проведению собраний и совещаний на открытой местности.

3 ноября журналист ТСН сообщил, что его брат-военный погиб в результате атаки РФ во время награждения. Он не уточнил, когда и где это произошло, однако отметил, что его 43-летний брат Владимир "Знахарь" Святненко был оператором БпЛА. Он служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

Напомним, в Самаровском районе Днепропетровской области в результате атаки ВС РФ был поврежден магазин.

В марте этого года ГБР уже открывало уголовное производство по факту удара по полигону на Днепропетровщине.