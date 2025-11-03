Певних посадовців відсторонили: 30-й корпус морської піхоти підтвердив удар РФ по військових

Російські окупанти завдали ракетно-дронового удару по населеному пункту в Дніпропетровській області, де перебувала бригада морської піхоти. Тепер військові це підтвердили офіційно.

"У військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. Також певні посадові особи відсторонені від займаних посад", - сказано у повідомленні 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ у Facebook. Також у заяві підтвердили, що росіяни завдали удару 1 листопада.

Повідомлення 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Фото: Скріншот

Як ідеться в повідомленні корпусу, 1 листопада Росія завдала ракетно-дронового удару по Самарівському району Дніпропетровської області, де в той час перебували військові однієї з окремих бригад морської піхоти: "Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу".

Унаслідок атаки росіян загинули мирні жителі та військовослужбовці.

Раніше в Держбюро розслідувань заявили, що розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського удару по місцю їхнього базування в Дніпропетровській області. Досудове розслідування ведуть за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану.

Удар РФ по бійцях ЗСУ в Дніпропетровській області – що відомо

Увечері 1 листопада російські війська завдали удару по Самарівському району в Дніпропетровській області. Голова ОДА Владислав Гайваненко повідомив, що внаслідок атаки загинуло четверо людей, серед яких двоє хлопчиків 11 і 14 років. Вісім людей були поранені.

2 листопада в угрупованні військ Схід повідомили, що внаслідок російської атаки на Дніпропетровську область 1 листопада є загиблі та поранені серед військовослужбовців ЗСУ.

У пресслужбі заявили, що правоохоронці перевіряють, чи вчасно військових оповістили про ракетну небезпеку і чи дотримались вони розпоряджень головнокомандувача ЗСУ щодо розміщення особового складу та проведення зборів і нарад на відкритій місцевості.

3 листопада журналіст ТСН повідомив, що його брат-військовий загинув унаслідок атаки РФ під час нагородження. Він не уточнив, коли і де це сталося, однак зазначив, що його 43-річний брат Володимир "Знахар" Святненко був оператором БпЛА. Він служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти.

Нагадаємо, у Самарівському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки ЗС РФ було пошкоджено магазин.

У березні цього року ДБР вже відкривало кримінальне провадження за фактом удару по полігону на Дніпропетровщині.