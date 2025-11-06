Український суд виправдав окупанта, підозрюваного в мародерстві: немає достатніх доказів
Російського військовослужбовця, якого підозрювали в пограбуванні будинку мешканки села Блиставиця Бучанського району Київської області, визнали невинним.
Відповідне рішення ухвалив Бородянський районний суд, мотивувавши його тим, що немає достатніх доказів того, що це саме підозрюваний вкрав у жінки речі та переслав їх додому в Рубцовськ Архангельської області, йдеться в судових документах.
Згідно з матеріалами, окупант, який є росгвардійцем, перебував зі своїм підрозділом у Бучанському районі з 24 лютого по 27 березня 2022 року. Він пробрався до будинку місцевої мешканки, звідки виніс кутову шліфувальну машину, шурупокрут, електроточилку, жорсткий диск, відеокамеру з комп'ютера, а також чоловічий одяг і взуття. Господиня на момент пограбування покинула село і не бачила того, що відбувається.
Наприкінці березня під час відступу ЗС РФ він вивіз усі вкрадені речі в Мозир (Білорусь), звідки поштою відправив посилку вагою 24 кг до себе додому в Рубцовськ.
Коли справі дали хід, росіянину надали адвоката, а його самого оголосили в міжнародний розшук.
Під час засідань суд розглянув кадри, опубліковані одним з українських пабліків, зроблені в поштовому відділенні Мозиря, де окупанти відправляють посилки з награбованим в Україні додому. Також у мережі були опубліковані товарно-транспортні накладні, на одній з яких значилося ім'я підозрюваного.
Сусіди потерпілої підтвердили її слова про пограбування, а один із них навіть знайшов на городі табличку від російського БТРа, на якій було вказано номер військової частини та прізвище особи, відповідальної за техніку.
Зрештою суд дійшов висновку, що росгвардієць справді перебував у зазначений період у Бучанському районі і що пізніше він відправляв посилку з Білорусі в Росію, а також не поставив під сумнів показання потерпілої та свідків.
Попри це, суддя вирішив, що сторона обвинувачення не надала "достатні, належні та допустимі докази, що викрадення майна з будинку потерпілої було скоєно саме обвинуваченим".
"Згідно зі ст. 62 Конституції України, ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом, а також на припущеннях. Відповідно до ч. 4 ст. 17 КПК України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи", — ідеться в документах.
Виходячи з цього, українське правосуддя визнало російського військового невинним і постановило його виправдати у зв'язку з недоведеністю вчинення ним цього кримінального злочину.
Як повідомляє "Судовий репортер", росіянина, якого звинувачували в мародерстві, звуть Євген Мурзінцев.
Нагадаємо, у РФ ліквідували підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині.
Також повідомлялося, що суд засудив до 15 років в'язниці російського військового з Ізраїлю, який шпигував у Харкові 2024 року.