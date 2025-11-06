Украинский суд оправдал оккупанта, подозреваемого в мародерстве: нет достаточных доказательств

Российского военнослужащего, которого подозревали в ограблении дома жительницы села Блиставица Бучанского района Киевской области, признали невиновным.

Соответствующее решение вынес Бородянский районный суд, мотивировав его тем, что нет достаточных доказательств того, что это именно подозреваемый украл у женщины вещи и переслал их домой в Рубцовск Архангельской области, говорится в судебных документах.

Согласно материалам, оккупант, который является россгвардейцем, находился со своим подразделением в Бучанском районе с 24 февраля по 27 марта 2022 года. Он пробрался в дом местной жительницы, откуда вынес угловую шлифовальную машину, шуруповерт, электроточилку, жесткий диск, видеокамеру из компьютера, а также мужскую одежду и обувь. Хозяйка на момент ограбления покинула село и не видела происходящего.

В конце марта во время отступления ВС РФ он вывез все украденные вещи в Мозырь (Беларусь), откуда по почте отправил посылку весом 24 кг к себе домой в Рубцовск.

Когда делу дали ход, россиянину предоставили адвоката, а его самого объявили в международный розыск.

Во время заседаний суд рассмотрел кадры, опубликованные одним из украинских пабликов, сделанные в почтовом отделении Мозыря, где оккупанты отправляют посылки с награбленным в Украине домой. Также в сети были опубликованы товарно-транспортные накладные, на одной из которых значилось имя подозреваемого.

Соседи потерпевшей подтвердили ее слова об ограблении, а один из них даже нашел на огороде табличку от российского БТРа, на которой был указан номер воинской части и фамилия лица, ответственного за технику.

Кадры из почтового отделения в Мозыре облетели сеть

В конце концов суд пришел к выводу, что россгвардеец действительно находился в указанный период в Бучанском районе и что позже он отправлял посылку из Беларуси в Россию, а также не поставил под сомнения показания потерпевшей и свидетелей.

Несмотря на это, судья посчитал, что сторона обвинения не предоставила "достаточные, надлежащие и допустимые доказательства, что похищение имущества из дома потерпевшей было совершено именно обвиняемым".

"Согласно ст. 62 Конституции Украины, никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу. Согласно ч. 4 ст. 17 УПК Украины, все сомнения в доказанности вины лица толкуются в пользу такого лица", – говорится в документах.

Исходя из этого, украинское правосудие признало российского военного невиновным и постановило его оправдать в связи с недоказанностью совершения им этого уголовного преступления.

Как сообщает "Судебный репортер", россиянина, которого обвиняли в мародерстве, зовут Евгений Мурзинцев.

Евгений Мурзинцев

