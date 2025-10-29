В РФ ликвидировали подполковника российского ОМОНа, причастного к военным преступлениям на Киевщине, — ГУР

В Кемеровской области взорвался автомобиль военного преступника Вениамина Мазжерина. Подполковник полиции РФ был на Киевщине в 2022 году.

ГУР сообщает, что 25 октября на территории Кемеровской области государства-агрессора РФ был ликвидирован военный преступник Вениамин Мазжерин.

В ГУР сообщили о ликвидации российского военного преступника

"25 октября 2025 года на территории Кемеровской области государства-агрессора РФ взорвался автомобиль, за рулем которого находился военный преступник Мазжерин Вениамин Владимирович. Подполковник полиции Мазжерин, 1980 г. р., проходил службу в спецподразделении ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области", — сообщили в ГУР.

В ГУР рассказали, что "Оберег" — одно из многих подразделений росгвардии, причастных к военным преступлениям и геноциду украинского народа на Киевщине, совершенного оккупационной армией во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в феврале-марте 2022 года.

На основании собранных доказательств и свидетельств очевидцев событий Офис Генерального прокурора открыл против военнослужащих подразделения уголовное производство, в частности по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Военная разведка Украины еще в апреле 2022 года поименно идентифицировала военных преступников из "Оберега" и спланировала мероприятия, направленные на справедливое наказание фигурантов списка.

ГУР МО Украины напоминает: "За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".

А в конце сентября ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии на Кавказе.