В РФ ліквідували підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині, — ГУР

У Кемеровській області вибухнув автомобіль воєнного злочинця Веніаміна Мазжеріна. Підполковник поліції РФ був на Київщині у 2022 році.

ГУР повідомляє, що 25 жовтня на території Кемеровської області держави-агресора РФ було ліквідовано воєнного злочинця Веніаміна Мазжеріна.

В ГУР повідомили про ліквідацію російського воєнного злочинця

"25 жовтня 2025 року на території Кемеровської області держави-агресора РФ вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Мазжерін Веніамін Владіміровіч. Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р. н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "Обєрєг" управління росгвардії по Кемеровській області", — повідомили у ГУР.

В ГУР розповіли, що "Обєрєг" — один з багатьох підрозділів росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому–березні 2022 року.

На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс Генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Воєнна розвідка України ще в квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з "Обєрєгу" та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку.

ГУР МО України нагадує: "За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".

Нагадаємо, у російському Ставрополі ліквідовано щонайменше трьох російських десантників із низки військовослужбовців 247-го Кавказького козачого полку ПДВ СС РФ.

А наприкінці вересня ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії на Кавказі.