Хотів залягти на дно: українець, який воював на боці ЗС РФ, намагався втекти в ЄС (фото, відео)

33-річного уродженця Сумської області, який воював на боці окупаційних військ, затримали на білорусько-литовському кордоні після того, як він спробував виїхати до Європейського Союзу. Він скористався українським паспортом і надалі хотів оформити в ЄС статус біженця з усіма належними виплатами та пільгами.

Співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції та слідчі Служби безпеки України прибули до пункту пропуску через державний кордон України Шегині, де на них чекали прикордонники Литовської Республіки. Іноземні колеги передали нашим правоохоронцям мігранта, який на литовсько-білоруському кордоні намагався потрапити до Євросоюзу, використовуючи паспорт України, розповіли в Нацполіції.

Чоловік після окупації Криму Росією виїхав на півострів, де оформив собі громадянство РФ, вступив до партії "Єдина Росія", а з початком повномасштабного вторгнення російської армії в Україну добровільно підписав контракт і відправився воювати проти своєї батьківщини, повідомили в Службі безпеки України.

Пройшовши бойову підготовку і склавши присягу на вірність РФ, він вирушив на службу на Південний фронт України, де був оператором БпЛА.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, він брав участь у боях, зокрема на території тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Зрозумівши, що на фронті небезпечно і можуть вбити, чоловік утік з вогневих позицій і спробував перетнути кордон ЄС, скориставшись українським паспортом. У Євросоюзі він хотів оформити собі статус українського біженця і "залягти на дно".

Прикордонники затримали його під час спроби перейти кордон з ЄС. Вони виявили, що в нього є чинний контракт із Міноборони РФ, а також з'ясували, що він письмово відмовився від українського громадянства заради російського паспорта.

При ньому також був російський паспорт, прапор РФ, шеврони російської армії і валюта.

Затриманого українця відправлено під варту

Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

Слідчі СБУ на основі наявних доказів повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі його взято під варту. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

