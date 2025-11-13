Хотел залечь на дно: украинец, воевавший на стороне ВС РФ, пытался сбежать в ЕС (фото, видео)

33-летний уроженец Сумской области, воевавший на стороне оккупационных войск, был задержан на беларусско-литовской границе после того, как попытался выехать в Европейский Союз. Он воспользовался украинским паспортом и в дальнейшем хотел оформить в ЕС статус беженца со всеми полагающимися выплатами и льготами.

Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции и следователи Службы безопасности Украины прибыли в пункт пропуска через государственную границу Украины Шегини, где их ждали пограничники Литовской Республики. Иностранные коллеги передали нашим стражам порядка мигранта, который на литовско-белорусской границе пытался попасть в Евросоюз, используя паспорт Украины, рассказали в Нацполиции.

Мужчина после оккупации Крыма Россией выехал на полуостров, где оформил себе гражданство РФ, вступил в партию "Единая Россия", а с началом полномасштабного вторжения российской армии в Украину добровольно подписал контракт и отправился воевать против своей родины, сообщили в Службе безопасности Украины.

Пройдя боевую подготовку и приняв присягу на верность РФ, он отправился на службу на Южный фронт Украины, где был оператором БпЛА.

Как отметили в Офисе генерального прокурора, он участвовал в боях, в том числе на территории временно оккупированной части Херсонской области.

Поняв, что на фронте опасно и могут убить, мужчина сбежал с огневых позиций и попытался пересечь границу ЕС, воспользовавшись украинским паспортом. В Евросоюзе он хотел оформить себе статус украинского беженца и "залечь на дно".

Пограничники задержали его во время попытки перейти границу с ЕС. Они обнаружили, что у него есть действующий контракт с Минобороны РФ, а также выяснили, что он в письменном виде отказался от украинского гражданства ради российского паспорта.

При нем также был российский паспорт, флаг РФ, шевроны российской армии и валюта.

Следователи СБУ на основе имеющихся доказательств сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он взят под стражу. Если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

