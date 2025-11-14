Удар ЗС РФ по Чорноморську: кількість постраждалих зросла, серед них дитина (фото, відео)

Уранці 14 листопада російські окупанти атакували ударними дронами місцевий ринок "Світанок" у Чорноморську Одеської області, і один із них спрямували на авто, де торгували картоплею, поціливши по людях, які стояли в черзі. Поранення отримав і малюк 2024 року народження.

Унаслідок атаки загинуло троє людей, зокрема дві жінки, ще 10 дістали поранення. Серед постраждалих — неповнолітня дитина, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. У якому вона стані — не уточнюють. Голова Донецької ОВА Олег Кіпер розповів, що дитині — лише 1 рік і 7 місяців.

"На місці спалахнула пожежа. Знищено два авто, ще 13 пошкоджено. Виникли пожежі. Також пошкоджено споруди, розташовані поруч", — розповіли рятувальники.

Фото: ДСНС Фото: Одеська ОВА

Співробітники ДСНС ліквідували загоряння. Зі свого боку психологи надавали допомогу місцевим жителям.

У пабліках очевидці публікують кадри атаки, стверджуючи, що на ринкову площу впали не уламки, а це був прямий і цілеспрямований удар по людях.

"Я робила відео жовтого листя і прапора, і в цей момент він ("Шахед", – прим. авт.) пролетів наді мною, такий великий, страшенно жужжав, спочатку подумала, що в мій бік, а потім він повернув і пішов униз і вже впав. Світла пам'ять загиблим", — написала в коментарях одна зі свідків трагедії.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада Україна зазнала чергової масштабної атаки ЗС РФ. Найбільше дісталося Києву. На столицю летіли 430 дронів, "Кинджали" та "Іскандери" — загалом росіяни запустили по Україні 18 ракет.

Наразі відомо вже про шість загиблих людей, а рятувальники продовжують розбір завалів.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування "Циркону" росіянами по Сумській області.