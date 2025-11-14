Удар ВС РФ по Черноморску: количество пострадавших возросло, среди них ребенок (фото, видео)

Утром 14 ноября российские оккупанты атаковали ударными дронами местный рынок "Свитанок" в Черноморске Одесской области, и один из них направили на авто, где торговали картофелем, попав по людям, стоявшим в очереди. Ранения получил и малыш 2024 года рождения.

В результате атаки погибли три человека, в том числе две женщины, еще 10 получили ранения. Среди пострадавших – несовершеннолетний ребенок, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В каком он состоянии – не уточняется. Глава Донецкой ОВА Олег Кипер рассказал, что ребенку – всего 1 год и 7 месяцев.

"На месте вспыхнул пожар. Уничтожены два авто, еще 13 повреждены. Возникли пожары. Также повреждены сооружения, расположенные рядом", – рассказали спасатели.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: Одесская ОВА

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание. В свою очередь психологи оказывали помощь местным жителям.

В пабликах очевидцы публикуют кадры атаки, утверждая, что на рыночную площадь упали не обломки, а это был прямой и целенаправленный удар по людям.

Відео дня

"Я делала видео желтых листьев и флага и в этот момент он ("Шахед", – прим. авт) пролетел надо мной, такой большой, страшно жужжал, сначала подумала, что в мою сторону, и потом он повернул и пошел вниз и уже упал. Светлая память погибшим", – написала в комментариях одна из свидетельниц трагедии.

Напомним, в ночь на 14 ноября Украина подверглась очередной масштабной атаке ВС РФ. Больше всего досталось Киеву. На столицу летели 430 дронов, "Кинжалы" и "Искандеры" — всего россияне запустили по Украине 18 ракет.

На данный момент известно уже о шести погибших людях, а спасатели продолжают разбор завалов.

Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение "Циркона" россиянами по Сумской области.