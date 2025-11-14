ВС РФ ударили по Черноморску "шахедами": попали в авто и местный рынок, есть жертвы (фото)

ВС РФ направили ударные дроны на автомобиль с которого продавали картофель и у которого стояла небольшая очередь. Сообщается о семи пострадавших.

"Сегодня утром враг цинично атаковал ударными дронами местный рынок в Черноморске. По предварительным данным, два человека погибли, еще семь ранены, некоторые в тяжелом состоянии", — сообщили в Одесской ОГА.

Также ударом повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже. На месте работают спасатели и все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 14 ноября россияне атаковали Киев дронами и ракетами. Фокус писал о последствиях разрушительного обстрела.

Воздушные силы Украины впоследствии сообщили, что россияне запустили по украинцам суммарно 449 средств поражения, и работали средства ПВО для сбивания целей.