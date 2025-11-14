ЗС РФ вдарили по Чорноморську "шахедами": влучили в авто та місцевий ринок, є жертви (фото)

ЗС РФ направили ударні дрони на автомобіль з якого продавали картоплю і біля якого стояла невеличка черга. Повідомляється про сімох постраждалих.

"Сьогодні зранку ворог цинічно атакував ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані", - повідомили в Одеській ОВА.

Також ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада росіяни атакували Київ дронами та ракетами. Фокус писав про наслідки руйнівного обстрілу.

Повітряні сили України згодом повідомили, що росіяни запустили по українцях сумарно 449 засобів ураження, і працювали засоби ППО для збиття цілей.