Массированный удар по Киеву: погибли 5 человек, возросло количество пострадавших

Официально подтверждена гибель по меньшей мере 5 человек от российского обстрела Киева 14 ноября. Общее количество пострадавших увеличились до 34 человек.

О гибели пяти человек в результате массированного удара по Киеву сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Также по состоянию на 12:08 он уточнил, что в целом количество пострадавших от российского удара по Киеву возросло до 34 человек.

"Медики работают, оказывают всю необходимую помощь — на местах и в медучреждениях", — рассказал начальник КГВА.

ГСЧС ликвидируют последствия атаки на Киев в Деснянском районе Фото: ГСЧС

Городской голова Киева Виталий Кличко по состоянию на 11:45 сообщал, что по информации медиков от вражеской атаки погибли 4 жителей Деснянского района.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что от атаки российского беспилотника на девятиэтажку в Деснянском районе Киева пострадали пять человек. Спасены 17 человек, среди которых один ребенок. Под завалами еще могут оставаться люди, продолжается поисково-спасательная операция.

Чрезвычайники ликвидировали вызванный вражеским обстрелом пожар площадью 400 квадратных метров. Психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям.

Спасатели разбирают завалы в доме в Деснянском районе Киева Фото: ГСЧС

Удар по Киеву 14 ноября: что известно

В ночь на 14 ноября Киев атаковали 430 дронов, "Кинжалы" и "Искандеры" — всего россияне запустили по Украине 18 ракет. По словам главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко, в столице пострадало много жилых многоэтажек почти в каждом районе. После российской атаки в Киеве произошли аварийные отключения света, а в Деснянском и Подольском районах вражеский удар вызвал проблемы с отоплением.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение "Циркона" россиянами по Сумской области. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что во время массированного обстрела 14 ноября в Киеве зафиксированы попадания и падения обломков в 22 локациях, среди раненых были двое детей и беременная женщина.