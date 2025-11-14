Масований удар по Києву: загинули 5 людей, зросла кількість постраждалих

Офіційно підтверджено загибель щонайменше 5 людей від російського обстрілу Києва 14 листопада. Загальна кількість постраждалих збільшилися до 34 осіб.

Про загибель п'яти осіб внаслідок масованого удару по Києву повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також станом на 12:08 він уточнив, що загалом кількість постраждалих від російського удару по Києву зросла до 34 людей.

"Медики працюють, надають всю необхідну допомогу — на місцях та в медзакладах", — розповів начальник КМВА.

ДСНС ліквідовують наслідки атаки на Київ у Деснянському районі Фото: ДСНС

Міський голова Києва Віталій Кличко станом на 11:45 повідомляв, що за інформацією медиків від ворожої атаки загинули 4 мешканців Деснянського району.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що від атаки російського безпілотника на дев'ятиповерхівку в Деснянському районі Києва постраждали п'ятеро людей. Врятовано 17 осіб, серед яких одна дитина. Під завалами ще можуть лишатися люди, триває пошуково-рятувальна операція.

Відео дня

Надзвичайники ліквідували спричинену ворожим обстрілом пожежу площею 400 квадратних метрів. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям.

Рятувальники розбирають завали в будинку в Деснянському районі Києва Фото: ДСНС

Удар по Києву 14 листопада: що відомо

В ніч на 14 листопада Київ атакували 430 дронів, "Кинджали" та "Іскандери" — усього росіяни запустили по Україні 18 ракет. За словами голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, в столиці постраждало багато житлових багатоповерхівок майже в кожному районі. Після російської атаки у Києві відбулися аварійні відключення світла, а в Деснянському та Подільському районах ворожий удар спричинив проблеми з опаленням.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування "Циркона" росіянами по Сумській області. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що під час масованого обстрілу 14 листопада у Києві зафіксовані влучання та падіння уламків у 22 локаціях, серед поранених були двоє дітей і вагітна жінка.