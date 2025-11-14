У Карелії розбився військовий літак Су-30: чому це "провал" для авіації РФ, — аналітики

13 листопада в Росії розбився літак Су-30: інцидент стався під час планового навчально-тренувального польоту в Прионезькому районі Карелії. Коментуючи подію, західні оглядачі поставили під сумнів боєготовність фронтової авіації Росії.

Інцидент стався приблизно о 19:00 за московським часом, а сам літак виконував політ без боєкомплекту, пишуть російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ. Одна з попередніх версій аварії — помилка пілота. Свідки події розповіли, що бачили некерований літак, що мчить до землі в крутому піке.

У Росії розбився літак Су-30 — деталі інциденту

"Сьогодні близько 19:00 мск у Республіці Карелія під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-30. Літак упав у безлюдному районі. Політ виконувався без боєкомплекту", — йдеться в коментарі російського оборонного відомства від 13 листопада.

Регіональні спостерігачі повідомили, що перед падінням літак виконував фігури вищого пілотажу. За їхніми словами, повітряне судно "різко втратило висоту і впало за кілька секунд", а зниження відбувалося надто швидко, щоб екіпаж встиг відновити керування.

Одразу після інциденту район аварії був оточений підрозділами швидкого реагування. Місцеві жителі розповіли, що чули гучний удар, після чого до місця падіння попрямували машини екстрених служб.

У Карелії розбився російський винищувач Су-30 — причини аварії

Слідчі розглядають дві основні версії події: технічну несправність або помилку пілота. Однак офіційних висновків розслідування поки що немає. При цьому Міноборони РФ не повідомляє імен загиблих льотчиків і не розкриває, чи було на борту будь-яке зовнішнє обладнання. Єдиний коментар для росЗМІ — це коротка заява про те, що "російський винищувач Су-30 розбився в Карелії".

"Обидві версії часто розглядаються під час розслідування катастроф російської військової авіації, особливо в умовах зростаючого навантаження на повітряний флот країни через високі темпи експлуатації", — підкреслюють західні експерти, коментуючи інформацію про те, що в Росії розбився винищувач Су-30.

Зі свого боку аналітики моніторингової групи Oryx, ґрунтуючись виключно на візуально підтверджених даних, повідомляють, що з початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 15 літаків Су-30СМ. Авіаційний штурман ЗС РФ Ілля Туманов у каналі Fighterbomber підтвердив інцидент із Су-30 і загибель екіпажу: про причини аварії інформації немає.

Нагадаємо, 17 жовтня, над окупованим Кримом російські засоби ППО збили власний військовий літак Су-30СМ. Інцидент стався під час роботи системи протиповітряної оборони, коли сили РФ намагалися відбити атаку українських безпілотників.