В Карелии разбился военный самолет Су-30: почему это "провал" для авиации РФ, — аналитики

13 ноября в России разбился самолет Су-30: инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета в Прионежском районе Карелии. Комментируя происшествие, западные обозреватели поставили под сомнение боеготовность фронтовой авиации России.

Инцидент произошел около 19:00 по московскому времени, а сам самолет выполнял полет без боекомплекта, пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. Одна из предварительных версий крушения — ошибка пилота. Свидетели происшествия рассказали, что видели неуправляемый самолет, несущийся к земле в крутом пике.

В России разбился самолет Су-30 — детали инцидента

"Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта", — говорится в комментарии российского оборонного ведомства от 13 ноября.

Региональные наблюдатели сообщили, что перед падением самолет выполнял фигуры высшего пилотажа. По их словам, воздушное судно "резко потеряло высоту и упало через несколько секунд", а снижение происходило слишком быстро, чтобы экипаж успел восстановить управление.

Сразу после инцидента район крушения был оцеплен подразделениями быстрого реагирования. Местные жители рассказали, что слышали громкий удар, после чего к месту падения направились машины экстренных служб.

В Карелии разбился российский истребитель Су-30 — причины крушения

Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническую неисправность или ошибку пилота. Однако официальных выводов расследования пока нет. При этом Минобороны РФ не сообщает имена погибших летчиков и не раскрывает, было ли на борту какое-либо внешнее оборудование. Единственный комментарий для росСМИ — это короткое заявление о том, что "российский истребитель Су-30 разбился в Карелии".

"Обе версии часто рассматриваются в ходе расследования катастроф российской военной авиации, особенно в условиях растущей нагрузки на воздушный флот страны из-за высоких темпов эксплуатации", — подчеркивают западные эксперты, комментируя информацию о том, что в России разбился истребитель Су-30.

В свою очередь аналитики мониторинговой группы Oryx, основываясь исключительно на визуально подтвержденных данных, сообщают, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 15 самолетов Су-30СМ. Авиационный штурман ВС РФ Илья Туманов в канале Fighterbomber подтвердил инцидент с Су-30 и гибель экипажа: о причинах крушения информации нет.

Напомним, 17 октября, над оккупированным Крымом российские средства ПВО сбили собственный военный самолет Су-30СМ. Инцидент произошел во время работы системы противовоздушной обороны, когда силы РФ пытались отразить атаку украинских беспилотников.