Загроза Гуляйполю: у Дніпропетровській області ЗС РФ просуваються широким фронтом, — військові

Російські війська збільшили інтенсивність атак одразу на кількох напрямках, повідомило українське командування. Ситуація особливо напружена під Гуляйполем, де противник намагається сформувати широке охоплення і створити загрозу півкільця.

На низці ділянок фронту в Україні фіксується загострення бойової обстановки, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Зокрема, на Олександрівському напрямку за добу відбито 12 атак російських підрозділів у районах населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне. Стільки ж штурмових дій противник здійснив на Оріхівському напрямку — поблизу Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів.

На Гуляйпільському напрямку українські сили відбили шість атак, включно зі спробами прориву біля Високого, Зеленого Гаю, Яблукового, Солодкого і Білогір'я. За словами спікера, російські війська продовжують завдавати масованої комбінованої вогневої поразки, але просування домогтися не змогли.

"Противник продовжує бойові дії в бік Гуляйполя. Намагається відтіснити Сили оборони з позицій, завдає масованого комбінованого вогневого ураження наших позицій. Однак просування він не має. Він знищив кілька наших позицій, але ні увійти туди, ні завести групи закріплення не зміг", — наголосив Волошин.

Бої під Гуляйполем — карта фронту в Дніпропетровській області

Зазначимо, вранці 14 листопада Міноборони РФ заявило про окупацію Орестополя й опублікувало кадри просування російських солдатів. OSINT-аналітики провели геолокацію кадрів і підтвердили, що росіяни справді пробралися в населений пункт: Генштаб ЗСУ не підтвердив цієї інформації.

Бої під Гуляйполем — є загроза логістиці

Ситуацію доповнив український десантник із позивним "Мучной", який заявив, що після втрати Данилівки російські війська не тільки просунулися вперед, а й фактично перерізали українську логістичну вісь, яка веде в Гуляйполе з півночі. Це обмежило можливості маневру та оперативного підтягування резервів.

Бої під Гуляйполем — картка "Мучного" про ситуацію в районі села Гай, 14 листопада Фото: Соцсети

За його словами, російські війська розгортають тиск у напрямку Нечаївки–Остапівського, а також намагаються просунутися в бік Відрадного, формуючи загрозу широкого охоплення всієї місцевої ділянки фронту.

"Подібне ми вже бачили на Південно-Донецькому напрямку, де росіяни так само заходили клином, а потім роздували фланги. Також на передньому краї триває важка робота за н.п. Гай — населений пункт складний, з рельєфом і забудовою, що не дає їм зайти з розбігу. Одночасно вони дотискають Орестопіль, за наявною інформацією, там уже тривають зачистки та вибивання наших осередків опору", — пише "Мучной".

Боєць також повідомив про фіксацію авіаударів корегованими авіаційними бомбами по Великомихайлівці. Характер точок ураження, за його словами, вказує на підготовку до нових штурмових дій.

"Ворог пробує зламати опорні елементи оборони, вибити вогневі засоби, щоб потім рушити піхотою з мінімальними втратами", — наголосив "Мучной".

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила у важкій ситуації на Гуляйпільському напрямку "безлад військового управління" і "бажання Президента тримати Сирського". За її словами, українську історію знищують росіяни, а допомагають їм "недолугі командири та відсутність політичної волі".