Угроза Гуляйполю: в Днепропетровской области ВС РФ продвигаются широким фронтом, — военные

Российские войска увеличили интенсивность атак сразу на нескольких направлениях, сообщило украинское командование. Ситуация особенно напряженная под Гуляйполем, где противник пытается сформировать широкий охват и создать угрозу полукольца.

На ряде участков фронта в Украине фиксируется обострение боевой обстановки, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. В частности, на Александровском направлении за сутки отражено 12 атак российских подразделений в районах населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное. Столько же штурмовых действий противник предпринял на Ореховском направлении — вблизи Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.

На Гуляйпольском направлении украинские силы отбили шесть атак, включая попытки прорыва возле Высокого, Зеленой Рощи, Яблокового, Сладкого и Белогорья. По словам спикера, российские войска продолжают наносить массированное комбинированное огневое поражение, но продвижения добиться не смогли.

"Противник продолжает боевые действия в сторону Гуляйполя. Пытается оттеснить Силы обороны с позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражение наших позиций. Однако продвижения он не имеет. Он уничтожил несколько наших позиций, но ни войти туда, ни завести группы закрепления не смог", — подчеркнул Волошин.

Отметим, утром 14 ноября Минобороны РФ заявило об оккупации Орестополя и опубликовало кадры продвижения российских солдат. OSINT-аналитики провели геолокацию кадров и подтвердили, что россияне действительно пробрались в населенный пункт: Генштаб ВСУ не подтвердил эту информацию.

Бои под Гуляйполем — есть угроза логистике

Ситуацию дополнил украинский десантник с позывным "Мучной", который заявил, что после потери Даниловки российские войска не только продвинулись вперед, но и фактически перерезали украинскую логистическую ось, ведущую в Гуляйполе с севера. Это ограничило возможности маневра и оперативного подтягивания резервов.

По его словам, российские войска разворачивают давление в направлении Нечаевки-Остаповского, а также пытаются продвинуться в сторону Отрадного, формируя угрозу широкого охвата всего местного участка фронта.

"Подобное мы уже видели на Южно-Донецком направлении, где россияне так же заходили клином, а затем раздували фланги. Также на переднем крае продолжается тяжелая работа за н.п. Гай – населенный пункт сложный, с рельефом и застройкой, что не дает им зайти с разбега. Одновременно они дожимают Орестополь, по имеющейся информации, там уже идут зачистки и выбивание наших очагов сопротивления", — пишет "Мучной"

Боец также сообщил о фиксации авиаударов корректируемыми авиационными бомбами по Великомихайловке. Характер точек поражения, по его словам, указывает на подготовку к новым штурмовым действиям.

"Враг пытается сломать опорные элементы обороны, выбить огневые средства, чтобы затем двинуться пехотой с минимальными потерями", — подчеркнул "Мучной".

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая обвинила в тяжелой ситуации на Гуляйпольском направлении "беспорядок военного управления" и "желание Президента держать Сырского". По ее словам, украинскую историю уничтожают россияне, а помогают им "непутевые командиры и отсутствие политической воли".