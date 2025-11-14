Скоро будут бои в городе: Безуглая обвинила Сырского в ухудшении ситуации в Гуляйполе

Ситуация на Гуляйпольском направлении в последние дни существенно ухудшилась — Силы обороны Украины вынуждены были отойти из ряда населенных пунктов. При этом враг продолжает давить в сторону Гуляйполя.

Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила в провале на фронте "беспорядок военного управления" и "желание Президента держать Сырского". Об этом она написала в своем Telegram.

Нардеп призвала попрощаться с городом на Запорожском направлении. По ее словам, сейчас в городе объявлена эвакуация гражданских, россияне сравнивают его с землей и обходят по бокам. А вскоре бои должны начаться в самом Гуляйполе.

"Нашу историю уничтожают россияне, но помогают им непутевые командиры и отсутствие политической воли", — резюмировала Безуглая.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

В течение последней недели Вооруженные силы Российской Федерации начали активно продвигаться в Запорожской области, и теперь угрожают оккупировать Гуляйполе. Одной из причин такого провала называют неточные доклады командующего 9-го армейского корпуса ВСУ Александра Тарнавского.

Ранее внимание на неточность заявлений командования обращали и аналитики DeepState: они опровергли заявление начальника управления Штурмовых подразделений Валентина Манько, который 8 ноября заявил, что новые наступательные действия россиян в сторону Гуляйполя были "максимально" остановлены.

Также аналитики предполагают, что после оккупации Ровнополья россияне могут попытаться продолжить продвигаться в направлении Варваровки, чтобы перерезать логистику в Гуляйполь с севера. Также они ожидают роста количества пилотов на этом направлении, чтобы усложнять логистику.

Фокус рассказывал, о чем говорит потеря шести сел и давление ВС РФ на Запорожском направлении.

В утренней сводке 14 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Высокое, Зеленый Гай, Яблочное, Сладкое, Белогорье.

О сложной ситуации пишет и военный журналист Богдан Мирошников. Он обращает внимание, что до Гуляйполя с северо-востока остается 4 км, тогда как неделю назад это расстояние составляло 13 км. При этом, эта ситуация является угрожающей даже несмотря на то, что к югу от города враг находится в 2 км уже не один год.

"Но если с другого направления, которое заходит в тыл гуляйпольскому гарнизону, за неделю враг преодолел 2/3 дистанции, то где оккупанты окажутся еще через неделю? В Зеленом-Железнодорожном, взяв город в оперативное окружение? А если еще и продавить через Марфополь на север (что будет ожидаемо, механизированные атаки врагом готовятся)? И тогда уже будет крепость Гуляйполе? Или как?" — пишет Мирошников.