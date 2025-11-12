Пойдет ли враг на штурм Гуляйполя: аналитики DeepState спрогнозировали планы РФ

Российские оккупанты продолжают продвигаться в Запорожской области, захватив ряд населенных пунктов на Гуляйпольском направлении.

Противник наращивает пехотную способность, ищет бреши в обороне украинских военных. Об этом пишет аналитический портал DeepState в своем Telegram.

Аналитики сообщили, что сейчас уточняется ситуация в Сладком, которое, по предварительной информации, находится под частичным или полным контролем врага. Также Силы обороны вынуждены были отойти из Ровнополья и ряда населенных пунктов, о чем сообщили Силы обороны Юга.

"После занятия Ровнополья, открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у кацапов нет", — пишут аналитики DeepState.

Они предполагают, что россияне могут попытаться продолжить продвигаться в направлении Варваровки (населенный пункт к северу от Гуляйполя, через которую проходит одна из трасс к Гуляйполю). Также аналитики ожидают роста количества пилотов на этом направлении, чтобы усложнять логистику в город.

"Противник скорее всего возьмется за активные обстрелы самого Гуляйполя, чтобы ослаблять способности держать оборону. Будем следить за активизацией в районе Марфопиля, через который противник осуществлял неоднократные попытки прорваться в город", — говорится в посте.

Ситуация возле Гуляйполя Фото: DeepState

В то же время DeepState отмечает правильное решение командования по отходу с невыгодных позиций. Там отметили, что общество давно требовало реалистичных решений, целью которых будет сохранение личного состава.

"Осталось еще поработать над внутренней коммуникацией, где СОП сообщают об одном количестве населенных пунктов, Главнокомандующий о другом, а начальник штурмовых войск до сих пор по методичке зачищает, штурмует и освобождает, что вообще в данном контексте неуместно и ставит под сомнение доверие общества", — обращает внимание DeepState.

Напомним, что российские оккупанты продвигаются в Запорожской области и угрожают оккупировать Гуляйполе. Украинское командование признало потерю трех сел и уверяет, что ситуация контролируется.

Военный обозреватель Дмитрий Жмайло объяснил, что в Запорожской области Вооруженные силы Российской Федерации не прорвались вглубь на расстояние от 20 до 70 км, поэтому обвала фронта нет.