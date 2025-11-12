Чи піде ворог на штурм Гуляйполя: аналітики DeepState спрогнозували плани РФ

Російські окупанти продовжують просуватися в Запорізькій області, захопивши низку населених пунктів на Гуляйпільському напрямку.

Противник нарощує піхотну спроможність, шукає прогалини в обороні українських військових. Про це пише аналітичний портал DeepState в своєму Telegram.

Аналітики повідомили, що наразі уточнюється ситуацію в Солодкому, яке, за попередньою інформацією, перебуває під частковим або повним контролем ворога. Також Сили оборони змушені були відійти з Рівнопілля та низки населених пунктів, про що повідомили Сили оборони Півдня.

"Після зайняття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитись на більш ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у кацапів немає", — пишуть аналітики DeepState.

Вони припускають, що росіяни можуть спробувати продовжити просуватися в напрямку Варварівки (населений пункт на північ від Гуляйполя, через яку проходить одна з трас до Гуляйполя). Також аналітики очікують зростання кількості пілотів на цьому напрямку, щоб ускладнювати логістику в місто.

"Противник скоріше за все візьметься за активні обстріли самого Гуляйполя, щоб послаблювати спроможності тримати оборону. Будемо слідкувати за активізацією в районі Марфопіля, через який противник здійснював неодноразові спроби прорватися до міста", — йдеться в пості.

Ситуація біля Гуляйполя Фото: DeepState

У той же час DeepState відзначає правильне рішення командування щодо відходу з невигідних позицій. Там наголосили, що суспільство давно вимагало реалістичних рішень, метою яких буде збереження особового складу.

"Залишилося ще попрацювати над внутрішньою комунікацією, де СОП повідомляють про одну кількість населених пунктів, Головнокомандувач про іншу, а начальник штурмових військ досі за методичкою зачищає, штурмує і звільняє, що взагалі в даному контексті недоречно і ставить під сумнів довіру суспільства", — звертає увагу DeepState.

Нагадаємо, що російські окупанти просуваються у Запорізькій області й загрожують окупувати Гуляйполе. Українське командування визнало втрату трьох сіл і запевняє, що ситуація контрольована.

Військовий оглядач Дмитро Жмайло пояснив, що у Запорізькій області Збройні сили Російської Федерації не прорвались вглиб на відстань від 20 до 70 км, тому обвалу фронту немає.